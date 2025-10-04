Podria ser una remuntada de l’estil del Barça de Hansi Flick –deixant de banda la relliscada de dimecres amb el PSG– o flor d’estiu. Però el cas és que TV3 ha recuperat el lideratge del divendres a la nit després de la derrota de la setmana passada davant Antena 3. Ha sigut per la mínima, però Eufòria Dance Kids –tot i que la polèmica pel títol del programa no s’apaga– ha quedat per sobre de La Voz aquesta vegada. Segons les dades de l’empresa Kantar, que mesura les audiències televisives de les emissions lineals –la televisió convencional–, el talent show presentat per Marta Torné va aconseguir ahir una quota de pantalla de l’11,2%, amb 165.000 espectadors de mitjana. Això és 8 dècimes més que el 10,4% (118.000 espectadors) de La Voz Audiciones, la seva competidora a Antena 3, amb un programa del mateix estil i que divendres passat va obtenir un 12,7, més de dos punts per sobre del 10,3 d’Eufòria Dance Kids en la seva estrena.
Com la setmana passada, la resta de cadenes estatals van quedar encara força per sota. En la tercera posició, La 1 de Televisió Espanyola, amb la pel·lícula Ranger, no ha passat d’un més que discret 7,3% de share. I Telecinco, continuant amb la seva deriva desastrosa, ha quedat en cinquena posició, amb un 6,4% per a De Viernes, superat per Cuatro amb el film Parker, amb un 6,9%.
Una bona notícia que dona un respir a TV3 després d’una setmana de crítiques i el fracàs de ‘Bestial’
Les coses milloren per a TV3, per tant, en la segona entrega d’Eufòria Dance Kids, després d’una setmana duríssima per les crítiques agres a l’estrena de Bestial, que han anat seguides, casualment, d’un canvi d’horari del programa de Bibiana Ballbè. La crisi de Bestial, afegida a les tensions relacionades amb els canvis en la denominació d’algunes marques de la CCMA –que han provocat una protesta dels treballadors de la cadena de televisió pública catalana–, ha arribat aquesta setmana al Parlament, on Junts s’ha mostrat molt dura amb el Govern i amb el Consell de Govern de la CCMA.
La cadena de televisió pública catalana manté el lideratge constant malgrat ensopegades i polèmiques
Mentrestant, però, la cadena es manté líder, cosa que els responsables de la CCMA –o el 3Cat, segons la nova nomenclatura- atribueixen als informatius, precisament per contrarestar les queixes dels treballadors, que posen el focus de les seves crítiques amb la possible substitució de les marques històriques de TV3 i Catalunya Ràdio en els espais de notícies de 24 hores, sota el paraigua 3 Cat Info. Si es miren les dades, però, s’han de subratllar també lideratges incombustibles en l’àrea de programes, amb mencions destacades per al Cuines i la sèrie diària Com si fos ahir, autèntics fenòmens televisius. Ahir mateix, el Cuines fa fer un 23% de quota de pantalla i, seguidament, Com si fos ahir va obtenir un 21,7%, confirmant un dia més la tendència que fa estar aquesta ficció gairebé sempre per sobre del 20%, sense desgast –ans al contrari– malgrat estar ja en la novena temporada.