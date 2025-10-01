TV3, líder de setembre gràcies als nous ‘TN’ i l’estrena de temporada

TV3 suma i segueix encadenant un mes com a líder rere un altre. Si deixem les polèmiques de banda i ens centren en les xifres d’audiència, la cadena pública catalana continua en la primera posició del rànquing i aquesta sempre és la millor de les notícies per a ells. Els teleespectadors continuen confiant en els seus continguts i, prova d’això, és aquestes bones dades que han fet públiques aquest matí. Els informatius -que han canviat de grafisme i plató en l’estrena dels nous TN de 3CatInfo– han impulsat el lideratge durant el mes de setembre, de fet, i ja són 14 els mesos consecutius. Ara, amb una mitjana del 14,6% de share que deixa lluny TVE, que s’ha de conformar amb el 9,7%, i Antena 3 amb el 9,4%.
Els TN han crescut un punt i mig de quota respecte abans de l’estrena i ajuden a millorar la quota mensual de TV3, que arriba al millor setembre en 13 anys. El TN migdia i el TN vespre assoleixen de mitjana un 26,3% de quota des de l’estrena del nou model d’informatius, el que suposa 1,5 punts per sobre que el mateix període del 2024. El TN vespre és el que més creix, amb més de tres punts d’augment respecte a l’any anterior.
A més a més, el nou canal 24h de televisió ha registrat aquest mes la millor quota mensual en més de cinc anys, des de l’abril del 2020, en ple confinament. L’entorn digital ha registrat el millor setembre en consum d’àudio de la història, amb un increment del 16% en l’app i d’un 20% més de reproduccions diàries; així que l’impuls és generalitzat. La xifra és destacable, ja que aquest mes s’han registrat 24,2 milions de reproduccions de vídeo i àudio.
Aquest setembre, TV3 també ha mantingut el lideratge en les emissions de dia (sense tenir en compte prime time) per 47è mes consecutiu amb un 15,4% de quota. Els omple de satisfacció dir que segueixen sent la cadena generalista més ben valorada, a més a més.
Quins han estat els programes més vistos d’aquest setembre?
Si analitzem què han fet cadascun dels programes durant l’arrancada de la nova temporada, són els més emblemàtics els que més han pujat de quota respecte a fa un any. És el cas del Tot es mou (+3,5 punts), de l‘Està passant (+3,2 punts), de l’Atrapa’m si pots (+2,8 punts), de El paradís de les senyores (+2,8 punts), La selva (+1,3 punts) i el Com si fos ahir (+1,1 punts).
Alguns dels programes que destaquen en aquesta franja són el Joc de cartes estiu, que assoleix un 24,2% de quota en l’emissió del 3 de setembre; el primer capítol de la temporada del Polònia, amb un 16,2%; l’estrena del 8 coses a fer abans de morir de Joan Pera, amb un 17,8%, i el retorn de Col·lapse amb Jordi González, amb un 15,5% molt bo. També en aquesta franja, el Piromusical de la Mercè ha registra un 30,5% de quota que els fa tocar el cel amb més de 800.000 teleespectadors.