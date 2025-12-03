L’espai d’El Temps del TN Vespre ha fet cas a la petició majoritària de l’audiència, que requeria canvis en el grafisme dels nous mapes perquè s’havia perdut llegibilitat amb les modificacions que havien fet amb l’estrena del 3CatInfo. Després de les crítiques inicials, 3Cat va reaccionar a les peticions i va incorporar-ne més colors. Doncs a l’última emissió d’aquest dimarts, n’ha afegit encara més tonalitats als mapes del temps. Les icones dels sols tornen a ser grogues i el mar, blau fosc.
I què han dit els teleespectadors? S’han mostrat d’allò més encantats, ja que creuen que aquestes coloraines aporten la diferència i apropa aquests mapes als antics -que continuen agradant-los més-. A X (l’antic Twitter), hem pogut llegir comentaris que aplaudeixen les novetats que s’han pogut veure al TN Vespre. Les noves icones i els colors més viuen afavoreixen que es puguin interpretar millor els mapes des de casa, una petició que des de direcció han complert.
En el seu moment, ja van dir que el primer grafisme de la nova etapa havia estat creat amb una novetat tecnològica que sabien que caldria anar polint. I, realment, des dels tons grisos i la poca claredat de la idea inicial ha canviat moltíssim la cosa. Els mapes d’aquest dimarts no tenen res a veure amb els de fa un parell de mesos, cosa que agraeixen perquè demostren que tenen en compte el feedback de l’audiència.
Els teleespectadors aplaudeixen els canvis en el grafisme d’El Temps del TN
Com dèiem, la modificació i la incorporació de noves icones i més colors ha agradat molt. L’opinió generalitzada la podem conèixer gràcies als missatges a les xarxes socials, en els quals queda clar que estan a favor d’aquests canvis. Per exemple, aplaudeixen que el blau del mar que han escollit sigui molt millor: “Al mapa d’Europa es veuen bé els símbols de pluja i el blau del mar m’agrada molt més. Els sols els preferia taronges, però ja és qüestió de gust. El més important és que ara es veu tot clar”, ha dit un usuari.
N’hi ha d’altres que es mostren una mica cansats de tants canvis, encara que els agrada el resultat actual: “Ara sí, que no ho toquin més!“. D’altres segueixen la mateixa línia: “Molt millor, on va a parar” o “Rectificar és de savis“. No convencen a tothom, però això és molt difícil i encara més quan entren en joc els gustos personals: “Els mapes del temps continuen sent el pitjor canvi de TV3. Em sap greu, però eren molt millor els antics. Pel meu gust, és clar“.
El blau del mar m'agrada molt més i al mapa d'europa es veien bé els símbols de pluja.— Carlos Faro (@farolostao) December 2, 2025
Els sols els preferia taronja, però ja és qüestió de gust. L'important és que tot es veu clar 👍🏻
Ara si! Que no ho toquin més!— Albert Puig (@albertpuigegara) December 2, 2025
Molt millor, on va parar— Anti-etnodilucionista 🏴 (@defensoelpoble) December 2, 2025
Rectificar és de savis @som3cat— Almogàver (@dbachillerc) December 2, 2025
Segueix sent el pitjor canvi de tv3.. els mapes del temps, sap greu però molt millor els antics! Pel meu gust, clar!— una més (@Dimonieta9) December 3, 2025
Sigui com sigui, almenys amb aquesta darrera modificació han aconseguit aportar més claredat i llegibilitat als mapes d’El Temps. Caldrà esperar per veure si troben que aquesta ha de ser la versió definitiva o si encara cal algun canvi més.