TV3 encadena el 18è mes consecutiu com a líder gràcies a un gener molt bo. Amb el 15,1% de quota mitjana, deixa molt per sota la segona classificada que torna a ser TVE amb un 9,8% bastant inferior. A més a més, també reben bones notícies a la plataforma perquè ha experimentat un rècord de reproduccions amb 23,6 milions ni més ni menys. Esdeveniments com els diversos episodis de temporal, l’atac dels Estats Units a Veneçuela, els accidents de tren a Adamuz i a Gelida, juntament amb el caos ferroviari, han consolidat la cadena com la preferida per informar-se.
El TN han estat líders, evidentment, i han millorat l’audiència en totes les seves edicions fins a assolir el millor mes de la temporada. Destaquen els telenotícies del dia 19 de gener, en ple pic informatiu per l’accident de tren a Còrdova del dia abans i la llevantada, per exemple. El TN vespre va assolir una quota del 32,8% i més d’1,2 milions d’espectadors d’audiència acumulada, mentre que el TN migdia va assolir una quota del 33,1% i va asseure més de 800.000 persones davant la pantalla. De fet, les reproduccions de continguts informatius han crescut pràcticament un 30% i superen els 5,3 milions de reproduccions.
El Foraster, Eufòria i Departament Amades entre la llista dels més vistos del mes
Aquest mes de gener era molt bo pel que fa a estrenes, tenint en compte que TV3 ha estrenat la nova temporada d’El Foraster i d’Eufòria. També ha agradat molt l’humor i el folklore de Departament Amades, que se suma a la llista de continguts més vistos de la plataforma. En dades de l’1 al 25 de gener pel que fa al consum a la carta, destaquen els episodis del programa de Quim Masferrer, que acumulen 241.820 reproduccions; el retorn del concurs musical dels divendres amb 156.778, i tots els continguts de futbol que sumen en total més d’1,3 milions de reproduccions a la carta. La recentment estrenada Departament Amades, com dèiem, també se situa entre els 10 continguts més vistos amb 127.435 reproduccions en total. Això sí, no hi ha sorpresa en el rànquing perquè torna a ser encapçalat, com és habitual, per la sèrie de sobretaula Com si fos ahir.
Les set emissions en directe més vistes aquest mes han estat esportives, per això, incloent-hi la final de la Supercopa femenina entre el Madrid i el Barça, amb 77.801 reproduccions, la retransmissió de La TdT de la final masculina del mateix torneig amb 75.632 reproduccions i la de la Reial Societat-Barça amb 66.842. Pel que fa als programes d’esports, fan rècord el Zona Champions del 28 de gener, el més vist des del 2018, la final de la Supercopa femenina amb 940.000 espectadors d’audiència acumulada o el Gol a gol que fa rècord de temporada amb un 20% de quota i 879.000 espectadors d’audiència acumulada.
Pel que fa als continguts de catàleg, l’univers Bola de drac es consolida al capdavant amb gairebé mig milió de reproduccions en total. En segona posició, les reposicions d’El cor de la ciutat, La Riera, Plats bruts i Merlí.