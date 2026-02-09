TV3 ha fet un molt bon diumenge gràcies al cinema. Poder retransmetre la cerimònia dels Premis Gaudí sempre és una bona notícia, tenint en compte que genera molt d’interès gaudir d’aquesta entrega des de casa. El xou ha enganxat els teleespectadors, que segurament tenien curiositat per saber el nombre d’estatuetes que s’enduia cada pel·lícula i què deien els actors i actrius principals en els seus discursos. El resultat, com ja podien preveure, ha estat molt satisfactori. L’emissió ha estat líder de la seva franja amb un bon 18,7% de quota de pantalla i una mitjana de 272.000 teleespectadors.
Les altres cadenes han quedat molt per sota, si ens fixem en les xifres. A la gràfica, observem com la segona classificada ha estat la sèrie truca d’Antena 3 Una nueva vida amb un 7,4% i, per tant, onze punts per sota de TV3. El bronze ha estat per a TVE, que ha optat per emetre un clàssic com El reino de los cielos per enèsima vegada i només el 5% de l’audiència els ha triat.
TV3 també pot treure pit d’haver fet bons números abans de la gala, a les vuit del vespre, quan han connectat en directe amb la catifa vermella per veure com anaven arribant els convidats. Sembla que ha agradat això de tafanejar com anaven vestits, ja que aquesta part també han liderat aquí amb el 10,6% de share. I si, a tot això, afegim que les produccions amb participació de 3Cat han recollit 12 guardons… doncs una nit més que rodona per a la corporació.
La pel·lícula de la tarda també fa líder TV3
TV3 també ha rebut bones notícies a la tarda, quan han emès una pel·lícula d’època que ha agradat molt. El TN Migdia havia fet un 21,5% de quota de pantalla que han aprofitat, ja que han mantingut bona part d’aquests teleespectadors a l’hora de la migdiada. Programar Asassinats a les illes de Lerins ha estat una bona idea, ja que el 17,6% de l’audiència -o 253.000 teleespectadors de mitjana- els ha sintonitzat.
Han estat líders d’aquesta hora i per molta diferència. El segon i tercer en aquest rànquing han quedat vuit punts per sota, de fet. Cuatro optava per un film d’acció com Hancock que només ha agradat al 9,5%; mentre que TVE ha emès El viaje más largo i s’ha quedat a prop amb el 9,3%. Les altres cadenes ni tan sols s’apropen, tenint en compte que Antena 3 fa el 6,7% i que les tafaneries de Telecinco s’han d’acontentar amb un 4,8%.
Amb tot, un diumenge de cine per a TV3 que torna a ser líder d’audiència també el cap de setmana.