TV3 dobla l’audiència de TVE amb la retransmissió del partit de Copa del Barça
04/02/2026 10:01

TV3 és conscient que retransmetre un partit del Barça sempre és sinònim de bona audiència. Aquest dimarts a la nit n’ha estat un altre exemple, quan han emès el partit de Copa del Barça contra l’Albacete i han tornat a liderar la franja amb molta contundència. I, en aquesta ocasió, aquest triomf té encara més mèrit perquè no era l’única cadena que en tenia els drets. Els teleespectadors també podien veure el partit a TVE, però han escollit en massa la cadena pública catalana.

I això ho avalen les xifres d’audiència que acaba de publicar Kantar, l’empresa encarregada d’analitzar aquestes xifres. A la gràfica es pot comprovar com els culers han optat per veure el partit en català a TV3, ja que aquesta cadena ha obtingut un 33,7% de share contra el 17,2% que va fer TVE. La comparativa és clara, ja que assoleix gairebé el doble d’audiència i aquesta suposa una diferència abismal que deixa bastant en evidència la televisió espanyola. Pel que fa al nombre de teleespectadors de mitjana, TV3 en congrega 766.000 mentre que TVE es queda amb 390.000 persones.

Des de TV3 presumeixen de les xifres, ja que gairebé 1,5 milions d’espectadors han connectat amb el partit, la prèvia i el post. A la plataforma 3Cat i tot l’entorn digital, a més a més, el partit s’ha situat com l’emissió en directe més vista de la temporada.

Els culers han vist el partit, majoritàriament, a través de TV3
Els culers han vist el partit, majoritàriament, a través de TV3

I què feien a les altres cadenes, mentrestant?

Competir contra la retransmissió d’un partit del Barça és molt difícil, això queda més que clar. Però què va veure la gent que passa del futbol? A les altres cadenes, l’oferta era la de cada vespre amb una altra entrega d’El Hormiguero que només ha fet un 7% de quota de pantalla i això que entrevistaven tres actors tan estimats com Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas i Miguel Bernardeau. Telecinco, per la seva banda, ni entra en la competició pràcticament perquè l’emissió de First Dates només ha fet un 4,9%.

