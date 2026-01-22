Marc Giró s’ha acomiadat de TVE amb un últim monòleg al Late Xou que passarà a la història. En aquesta última aparició, el presentador ha marxat de la cadena pública per la porta gran ara que se sap que ha fitxat per La Sexta per tenir allà un programa propi que promet ser molt potent. El monòleg li ha servit per treure a la llum que és alcohòlic, per exemple, una confessió inesperada que ha deixat els teleespectadors amb la boca oberta. I sentir-lo cantar La Internacional a TVE també ha estat bastant impactant, a més a més, però anem a pams.
El català ha tancat aquesta etapa amb un titular fort, que té problemes amb la beguda. Amb l’humor àcid i irònic que el caracteritza, ha donat detalls d’un problema que arrossega des de fa temps: “A més a més de marieta, també soc alcohòlic… soc un partidàs! Encara hi ha gent que em pregunta com pot ser que sigui alcohòlic, si quan bevia no se’m notava res. Carinyo, no ho notaves tu perquè també anaves col·locada fins a les tranques”.
Marc Giró diu que, en aquests moments i “de moment“, ell pertany al grup d’alcohòlics que ha deixat de beure: “Si els alcohòlics confessos sabéssim beure una copeta, mullar-nos els llavis i fer xinxin; si sabéssim degustar un bon vi o gaudir d’una conversa adulta… no seríem alcohòlics sinó la Carrie Bradshaw de Sexe a Nova York”. Encara es considera alcohòlic malgrat haver deixat la beguda perquè, a les associacions d’Alcohòlic Anònims els diuen que l’alcoholisme no es cura, sinó que es manté a ratlla… però que sempre continuaràs definint-te com a alcohòlic.
Des d’aquesta posició, Marc Giró lamenta que en aquest país es qüestioni menys l’evasor fiscal “que el que brinda amb suc de maracujà”: “Si en una celebració detecta algú que no beu, no hi insisteixi. És possible que tingui al davant un alcohòlic”, insisteix. I, en la mateixa línia, critica que sempre s’estigui dient que brinda amb aigua porta molt mala sort: “Carinyo, la mala sort la tindrà la persona que es creui amb tu si surts d’aquí col·locadeta com vas de cava i, en lloc de transport públic, agafes el teu propi cotxe”.
Marc Giró canta La Internacional en el comiat de TVE
Una mica després, l’audiència va quedar-se totalment descol·locada quan va veure Marc Giró aixecar el puny i començar a cantar La Internacional. I a què venia aquesta referència a l’himne del moviment obrer i els partits comunistes? Al moment en què reconeixia que, si pren la copeta que li ofereixen, és capaç d’acabar pujat damunt la taula en pilotes mentre canta aquest tema.
“Darrere d’aquesta copeta que vostè insisteix que ens prenguem, els alcohòlics en veiem una altra copeta. I darrere d’aquesta altra, i una més fins a acabar ofegant-nos en un oceà de ginebra, calimotxo, vodka o ponx”.
Un comiat impactant que deixa clar que no li fa vergonya actuar com cap altre presentador fa.