Marc Giró se ha despedido de TVE con un último monólogo en el Late Xou que pasará a la historia. En esta última aparición, el presentador ha dejado la cadena pública por la puerta grande ahora que se sabe que ha fichado por La Sexta para tener allí un programa propio que promete ser muy potente. El monólogo le ha servido para sacar a la luz que es alcohólico, por ejemplo, una confesión inesperada que ha dejado a los telespectadores con la boca abierta. Y escucharlo cantar La Internacional en TVE también ha sido bastante impactante, además, pero vamos por partes.
El catalán ha cerrado esta etapa con un titular fuerte, que tiene problemas con la bebida. Con el humor ácido e irónico que lo caracteriza, ha dado detalles de un problema que arrastra desde hace tiempo: «Además de marica, también soy alcohólico… ¡soy un partidazo! Todavía hay gente que me pregunta cómo puede ser que sea alcohólico, si cuando bebía no se me notaba nada. Cariño, no lo notabas tú porque también ibas colocada hasta las trancas».
Marc Giró dice que, en estos momentos y «de momento«, él pertenece al grupo de alcohólicos que ha dejado de beber: «Si los alcohólicos confesos supiéramos beber una copita, mojarnos los labios y hacer chin-chin; si supiéramos degustar un buen vino o disfrutar de una conversación adulta… no seríamos alcohólicos sino la Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York». Aún se considera alcohólico a pesar de haber dejado la bebida porque, en las asociaciones de Alcohólicos Anónimos les dicen que el alcoholismo no se cura, sino que se mantiene a raya… pero que siempre continuarás definiéndote como alcohólico.
Desde esta posición, Marc Giró lamenta que en este país se cuestione menos al evasor fiscal «que al que brinda con jugo de maracuyá»: «Si en una celebración detecta a alguien que no bebe, no insista. Es posible que tenga delante a un alcohólico», insiste. Y, en la misma línea, critica que siempre se esté diciendo que brindar con agua trae muy mala suerte: «Cariño, la mala suerte la tendrá la persona que se cruce contigo si sales de aquí colocadita como vas de cava y, en lugar de transporte público, tomas tu propio coche».
Marc Giró canta La Internacional en la despedida de TVE
Un poco después, la audiencia se quedó totalmente descolocada cuando vio a Marc Giró levantar el puño y comenzar a cantar La Internacional. ¿Y a qué venía esta referencia al himno del movimiento obrero y los partidos comunistas? Al momento en que reconocía que, si toma la copita que le ofrecen, es capaz de terminar subido sobre la mesa en bolas mientras canta este tema.
«Detrás de esa copita que usted insiste en que tomemos, los alcohólicos vemos otra copita. Y detrás de esa otra, y una más hasta acabar ahogándonos en un océano de ginebra, calimocho, vodka o ponche».
Una despedida impactante que deja claro que no le da vergüenza actuar como ningún otro presentador lo hace.