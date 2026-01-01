Chenoa y Estopa han sido los encargados de recibir el año 2026 desde la Puerta del Sol de Madrid en TVE. Una elección de última hora después de que Andreu Buenafuente y Silvia Abril no pudieran asumir este reto por un problema personal que atraviesa el humorista catalán. Este trío musical, por tanto, ha tenido muy pocos días para prepararse para la gran cita, sobre todo teniendo en mente cómo habían sido las del año anterior con David Broncano y Lalachus, que hicieron historia con las campanadas más gamberras de la cadena pública española. ¿Cómo ha sido la retransmisión, qué looks han usado y qué ha dicho la audiencia?

Buen rollo, naturalidad y mucha música

Ha sido una retransmisión de las campanadas más bien tranquila, marcada por el buen rollo, la naturalidad y Chenoa llevando el peso de la conversación ante los comentarios alocados de los hermanos Muñoz. Se nota que la artista ha aprendido de los últimos proyectos profesionales en televisión porque se la ha visto más segura frente a la cámara. En cambio, los hermanos Muñoz han hecho gala de su espontaneidad habitual. El espectáculo comenzó desde el balcón donde TVE siempre hace las campanadas, completamente decorado con flores y césped en el suelo. Allí Chenoa saludó a los espectadores con un vestido muy bonito creado por el diseñador Alejandro de Miguel «en solo ocho días».

Un look «inspirado en su carrera», como explicó el diseñador, que incorpora un tejido de pedrería de canonet y lentejuelas, de silueta recta y con un escote en forma de U muy pronunciado. El toque final lo aportan las mangas de tul de seda, muy voluminosas, que la han convertido en una de las más elegantes de la noche. «Mucho se habla del vestido de Pedroche, pero es que Chenoa iba guapísima. A veces mucho es poco y poco es mucho», «Llámenme anticuado, pero donde se ponga la elegancia, clase y estilo de Chenoa o Sandra Barneda, que se quite la vulgaridad de Cristina Pedroche y su ‘famoso’ vestido», «Gran trabajo de Alejandro de Miguel y sus siete costureras de Toledo con este vestido blanco de pedrería con un escote de infarto y esos detalles en los brazos que le añaden glamour», han escrito algunos usuarios a través de X (antes Twitter). En cuanto a los hermanos de Estopa, han elegido una pieza más clásica, esmoquin negro, eso sí, David combinándolo con unas zapatillas blancas. ¿Intentará emular los looks de Broncano?

En todo caso, la retransmisión ha intentado llevar el buen rollo y buscar el humor que triunfó durante las campanadas del año anterior. Los hermanos Muñoz han aparecido desde el balcón debajo de Chenoa con unos megáfonos gritando. Después de explicar las veces que no habían podido celebrar las campanadas con la familia, han vuelto a tomar los megáfonos para saludar a la plaza madrileña llena de gente. También han dedicado unas palabras a sus familias y a las personas que la noche del 31 de diciembre están trabajando para que todos puedan disfrutar.

Chenoa y Estopa jugando con los megáfonos en las campanadas en TVE | RTVE

Los tres músicos han buscado una manera original de explicar cómo funciona el reloj de las campanadas y lo han hecho con una guitarra buscando las notas que suenan durante las diversas fases del reloj de la Puerta del Sol. Ha sido un año de pérdidas también y el grupo catalán ha dedicado unas palabras a Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro que falleció el pasado 2025, además de cantar una canción de Navidad.

Chenoa y Estopa: los mejores momento de las campanadas del 2025 con diferencia.



El recuerdo a Robe Iniesta y el villancico.

Pena que haya durado tan poco.



▶️#CampanadasRTVE pic.twitter.com/8xpWxc7frp — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) December 31, 2025

Eso sí, hay que destacar que los minutos previos a las campanadas con el trío, RTVE ha apostado por una buena dosis de música con el estreno de La casa de la música, donde los espectadores han podido escuchar por primera vez el primer sencillo de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero.

“Hay más preguntas que respuestas

en la aurora boreal” ❤️



Desde el Palacio Miramar de San Sebastián, La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) presenta EN EXCLUSIVA “Todos estamos bailando la misma canción”.🥹#LaCasaDeLaMúsicaRTVE✨ #RTVELaQueQuieres



⭕ https://t.co/8fP2E7iHns pic.twitter.com/azlLWhsB8v — La 1 (@La1_tve) December 31, 2025

Más allá de la canción, Todos estamos bailando la misma canción, que no ha convencido mucho, el aspecto más comentado lo ha protagonizado el look que ha usado la vocalista. Una especie de capa enorme con una capucha que se ha convertido en un meme.

El oso de la cabalgata de Cádiz es el nuevo solista de la oreja de van gogh #lacasadelamusicartve pic.twitter.com/N0wzBm1ybI — Javier D. Guardiola (@jdguardiola) December 31, 2025

La oreja de van gogh ahora en vez de pop, hacen pop-corn #lacasadelamusicartve pic.twitter.com/1Wqpt9IvOL — kroketa (@kroketa_2001) December 31, 2025

¿Qué ha dicho la audiencia de las campanadas en RTVE con Chenoa y Estopa?

Los sustitutos de Buenafuente y Abril han intentado acompañar de manera interactiva y desde el humor los minutos previos a las campanadas y parece que esto ha convencido a buena parte de la audiencia.

¿Qué ha dicho la audiencia de las campanadas con Chenoa y Estopa? | RTVE

«Chenoa perfecta y los Estopa haciendo el cuñado. Mucho más representativo de lo que somos que el circo de Antena 3, si me preguntan», «Un 10 para Chenoa y Estopa como presentadores de las campanadas en RTVE. Sobriedad, elegancia, naturalidad y humor», «Extraordinario equipo han hecho. Naturales, con química entre ellos y divertidos. Sencillos, cercanos y desprendiendo buen rollo. ¡Me ha encantado!», «Qué quieren que les diga, lo que han hecho esta noche Estopa y Chenoa en las campanadas es historia de España, viva la naturalidad y la elegancia. Cristina Pedroche en su línea y ya aburre», han escrito en las redes sociales algunos usuarios.

En general, muy buenas críticas para el trío musical a pesar de tener poco tiempo para preparar esta cita tras la baja del matrimonio catalán. Algunas críticas, aunque pocas, se las ha llevado el vestido y el maquillaje de Chenoa, a pesar de que ha sido uno de los más elegantes y brillantes de la noche, muy por detrás de las burlas que ha recibido el vestido reciclado de Cristina Pedroche. Un aprobado con nota para Chenoa y Estopa que habrá que ver cómo se traduce en las audiencias.