Chenoa ha dejado boquiabierto a David Broncano con la sinceridad que ha demostrado en La Revuelta. La cantante quería promocionar la nueva temporada de The Floor, pero ha terminado hablando más de su vida personal que de otra cosa. Por ejemplo, ha reconocido que pasa mucho tiempo sola y que le encanta perderse en la naturaleza. Como era de esperar, ha sido el momento de las preguntas clásicas del programa el que más interés ha generado. ¿Cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones íntimas ha mantenido el último mes?

Ella, que no hace más que trabajar y que encadena la presentación de un programa con otro, debe haber ganado bastante dinero. No ha querido mojarse sobre qué patrimonio tiene exactamente, ya que dice que es una «ignorante» que ni siquiera sabe cuánto tiene ahorrado. Eso sí, sobre las relaciones sexuales sí se ha mostrado muy transparente: «¿Mi puntuación? Un cero patatero… Es que estoy muy concentrada mientras ahorro energía para trabajar y hacer las cosas bien, voy a mi bola«.

«Soy como Rosalía, que decía que tenía un celibato voluntario de esos«, ha soltado. Y, ante la incredulidad del presentador, ha insistido en que es «totalmente cierto»: «Yo te soy sincera, cero patatero. Estoy muy bien ahora, hago mucho deporte y me pongo con las pesas mientras miro vídeos de Youtube«. El otro le ha recomendado que cambie esta tendencia y que empiece a mantener relaciones porque «desestresa».

🥔 El cero patatero de Chenoa. Y cabeza alta, que no pasa nada #LaRevuelta @Chenoa pic.twitter.com/c4wyzy5B5c — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 28, 2026

La cuestión es que Chenoa está cansada de intentar encontrar pareja y que ninguna funcione. La exconcursante de Operación Triunfo no ha tenido suerte en el amor y después de unos cuantos desengaños y un divorcio, ha tirado la toalla: «No buscaré a nadie, estoy hasta las narices. Si queréis venir a buscarme, aquí me tenéis… Y ya veremos cómo estoy, porque va por días«.

¿Cómo ha sido la entrevista de Chenoa en La Revuelta? | TVE

Chenoa, enfadada con David Broncano por culpa del culebrón de TVE

En otro momento de la entrevista, Chenoa ha terminado reconociendo que está enganchada a los culebrones de TVE. Como si se tratase de una mujer mayor, cada día recupera los capítulos de las series del mediodía: «Veo La promesa y Valle salvaje como una loca, pero voy con retraso».

Ante esta afirmación, David Broncano ha querido poner un episodio en el plató y eso ha asustado a la invitada: «No, no lo hagáis porque será un spoiler para mí. Voy por la tercera temporada y ahora están emitiendo la quinta…». Pero esta súplica no le ha servido de nada y ha terminado enterándose de que uno de los personajes se ha salvado del disparo que había recibido: «¡Está vivo!».