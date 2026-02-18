Chenoa ha hecho un cambio radical en su carrera, hasta hace poco centrada exclusivamente en la música, y ahora se gana la vida como presentadora de programas que funcionan muy bien. Operación Triunfo en Amazon Prime, The Floor y Dog House en TVE… Entre una cosa y otra no se detiene ni un momento, pero parece que ha encontrado tiempo para el amor porque se ha sabido que ha vuelto con su exmarido. La noticia ha sido toda una sorpresa, ya que llega dos años después de un divorcio del que se habló mucho. La cantante y el médico sufrieron por culpa de la incompatibilidad de sus agendas, pero parece que han querido hacer un esfuerzo extra y han retomado una historia de amor que culminó en boda el verano de 2022.
El urólogo nunca habría desaparecido del todo de su vida, ya que comparten amigos y se han ido reencontrando a lo largo de estos dos años en los cuales han seguido sus caminos. Lo que pocos esperaban, sin embargo, era que se dieran una segunda oportunidad. Si hace solo unos días, Eduardo Inda decía que Chenoa había iniciado una relación «con un tipazo» que trabaja en el campo de la medicina. Ella lo negó ante los periodistas, pero ahora es la revista Lecturas quien confirma la información: «Chenoa retoma la decisión con su exmarido«.
Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se dan una segunda oportunidad
El presentador de la revista ha explicado que se están dando una «segunda oportunidad», pero que van con pies de plomo. Es por eso que, de momento, ni siquiera lo habrían comunicado a muchos de sus amigos: «Están compartiendo la noticia con muy pocas personas y, de momento, se ven de vez en cuando. Cada uno vive en su casa y no quieren hablar abiertamente por si este segundo intento también sale mal«.
No consideran que hayan vuelto a ser pareja, de hecho: «Me dicen que no quieren poner nombre a lo que tienen, no son pareja y no quieren dar explicaciones al respecto«. Ahora bien, su círculo más íntimo sabe que han reconectado y que vuelven a verse. Se lo están tomando «con tranquilidad» y de momento «funciona«, ya que su entorno asegura que están «felices«.
Chenoa y Miguel Sánchez habían estado juntos durante cinco años, así que la suya era una relación consolidada que les dio alas para darse el «sí, quiero» en un matrimonio multitudinario en Mallorca. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero deben confiar en las excepciones que confirman la regla. De momento, ninguno de los dos ha hablado sobre el tema con la prensa, pero seguro que los paparazzi corren a interrogarlos al respecto para averiguar en qué punto se encuentran y si confían en esta nueva etapa en su relación.