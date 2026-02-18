El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Chenoa torna amb l’exmarit per sorpresa dos anys després del divorci
18/02/2026 14:30

Chenoa ha fet un canvi radical a la seva carrera, fins fa res centrada exclusivament en la música, i ara es guanya la vida com a presentadora de programes que funcionen molt bé. Operación Triunfo a Amazon Prime, The Floor i Dog House a TVE… Entre una cosa i una altra no s’atura ni un moment, però sembla que ha trobat temps per l’amor perquè s’ha sabut que ha tornat amb el seu exmarit. La notícia ha estat tota una sorpresa, ja que arriba dos anys després d’un divorci del qual va parlar-se molt. La cantant i el metge van patir per culpa de la incompatibilitat de les seves agendes, però sembla que han volgut fer un esforç extra i han reprès una història d’amor que va culminar en boda l’estiu del 2022.

L’uròleg mai no hauria desaparegut del tot de la seva vida, ja que comparteixen amics i s’han anat retrobant al llarg d’aquests dos anys en els quals han seguit els seus camins. El que pocs esperaven, però, era que es donessin una segona oportunitat. Si fa només uns dies, Eduardo Inda deia que Chenoa havia iniciat una relació “amb un tipazo” que treballa en el camp de la medicina. Ella va negar-ho davant dels periodistes, però ara és la revista Lecturas qui confirma la informació: “Chenoa reprèn la decisió amb el seu exmarit“.

Chenoa torna amb el seu exmarit per sorpresa | Lecturas

Chenoa i Miguel Sánchez Encinas es donen una segona oportunitat

El presentador de la revista ha explicat que s’estan donant una “segona oportunitat”, però que van amb peus de plom. És per això que, de moment, ni tan sols ho haurien comunicat a molts dels seus amics: “Estan compartint la notícia amb molt poques persones i, de moment, es veuen de tant en tant. Cadascú viu a casa seva i no volen parlar-ne obertament per si aquest segon intent també surt malament“.

No consideren que hagin tornat a ser parella, de fet: “Em diuen que no volen posar nom al que tenen, no són parella i no volen donar explicacions al respecte“. Ara bé, el seu cercle més íntim sap que han reconnectat i que tornen a veure’s. S’ho estan prenent “amb tranquil·litat” i de moment “funciona“, ja que el seu entorn assegura que estan “feliços“.

La boda de Chenoa va ser portada d’una revista | ¡Hola!

Chenoa i Miguel Sánchez havien estat junts durant cinc anys, així que la seva era una relació consolidada que els va donar ales per donar-se el “sí, vull” en un matrimoni multitudinari a Mallorca. Diuen que segones parts mai no van ser bones, però deuen confiar en les excepcions que confirmen la regla. De moment, cap dels dos no ha parlat sobre el tema amb la premsa però ben segur que els paparazzi corren a interrogar-los al respecte per esbrinar en quin punt es troben i si confien en aquesta nova etapa en la seva relació.

