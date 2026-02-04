David Broncano ha renovat el contracte per TVE i mantindrà La Revuelta en antena dos anys més, una bona notícia a la qual suma el considerable augment de sou que ha aconseguit. En les últimes hores, s’ha fet oficial l’acord al qual ha arribat el presentador amb la cadena pública espanyola que no ha volgut arriscar-se a que li arribés una altra oferta abans del setembre que és quan quedava lliure. Tenint en compte que Atresmedia els hi ha robat Marc Giró recentment, podria ser que haguessin volgut espavilar a lligar-lo abans que pogués passar alguna cosa similar.
Cal recordar que, fa poc més d’un any, el seu fitxatge va generar un autèntic terratrèmol a dins de la televisió pública amb destitucions i, fins i tot, un Reial decret que impedia que tornés a passar alguna cosa similar en el futur. Ara bé, això no impedeix que el president pogués renovar el programa i així ho ha fet.
Tal com ha avançat El Confidencial, el Comitè de Compres de RTVE va aprovar la renovació de David Broncano i La Revuelta el passat desembre. El programa està obtenint audiències bones i, encara que no són tan altes com al principi, sí que ha aconseguit que la cadena deixés enrere el ridícul que estava fent a aquella hora quan competia amb Pablo Motos.
Amb aquesta renovació per dos anys, la cadena pública també s’assegura que la seva aposta per La Revuelta continuarà fins a finals del 2028 encara que hi hagués un hipotètic canvi de govern en les eleccions generals del 2027. D’aquesta manera, blinden una de les decisions més controvertides -i més fermes- d’aquesta directiva.
TVE pagarà molts més diners a La Revuelta després d’aquesta renovació
I a canvi de què? No volen que David Broncano marxi a una altra cadena i, per això, l’han convençut amb un augment de sou considerable. Segons les informacions a les que ha tingut accés El Mundo, el cost màxim del total de producció per a les dues temporades serà de 31,5 milions d’euros. Per tant, han augmentat 1,7 milions d’euros per temporada respecte a l’anterior contracte, que ja era molt elevat. Amb tot, ara el programa podrà gastar-se fins a 98.611 € per episodi, uns 10.000 € més que en aquesta temporada. És d’esperar que aprofitin aquest augment de pressupost per fer un augment de sou al presentador i al seu equip, és clar, però aquesta decisió queda en les seves mans.
La idea continua sent que el programa s’emeti en fals directe de dilluns a dijous, ja que han signat per 160 capítols per temporada, i que la duració de cada emissió sigui entre 70 i 80 minuts com fins ara. Tot queda igual també pel que fa a la producció del programa, en mans d’El Terrat, Mediapro i la productora pròpia de David Broncano.
Pel que diuen, en el contracte nou es mantindrà la condició que permetria a TVE fer-los fora si no s’arribés al mínim d’audiència que van marcar. Durant la segona temporada d’aquesta renovació, podrien resoldre el contracte unilateralment si no s’arribés a una mitjana de 7,5% de share durant quatre mesos seguits. En aquest primer any en antena han obtingut una mitjana del 12,5% de quota de pantalla a Espanya, així que de moment tenen el seu lloc assegurat. Caldrà veure si mantenen l’expectació al llarg de dos anys més.