RTVE ha triat Antonia Dell’Atte per promoure a La Revuelta el seu nou programa, Decomasters, un reality de reformes amb famosos on l’exmodel italiana és una de les participants. Probablement, aquesta ha estat la secció que ha passat més desapercebuda durant l’emissió de l’espai presentat per David Broncano, tenint en compte que Dell’Atte ha pres ben bé el control del programa i ha xerrat pels descosits. Sobretot, posant noms damunt la taula i carregant durament contra Alessandro Lequio, Ana Rosa Quintana i bona part de la premsa del cor que durant anys, assegura, l’any titllat de ser una “mentidera” respecte a les agressions que ha denunciat contra el seu exmarit.
Justament aquest 2025 Antonia Dell’Atte va poder celebrar una victòria contra el col·laborador italià després que Mediaset posés punt final al seu contracte arran de la darrera entrevista de la italiana a El País. En aquesta conversa va narrar els presumptes maltractaments que hauria patit quan encara estava casada amb Lequio i davant l’allau de reaccions, la cadena privada va arribar a un acord per acomiadar-lo. En tot cas, només posar un peu a l’escenari, Antonia Dell’Atte ha decidit prendre el control i posar les coses molt difícils per al presentador, que probablement ha viscut una de les nits més complicades de la seva carrera.
Les declaracions més potents d’Antonia Dell’Atte a ‘La Revuelta’
Com dèiem, Antonia Dell’Atte ha estat la concursant seleccionada per promocionar Decomasters, un programa que arriba el pròxim dilluns a TVE i que portarà diverses parelles de famosos a col·laborar per decorar espais en un concurs força divertit. Ara bé, Broncano probablement no s’esperava l’huracà d’informació, xou i declaracions explosives que ha deixat anar la italiana a una velocitat imparable. Ha cantat, ha ballat, ha trencat les normes del programa regalant els peluixos que tenen al sofà per als espectadors del teatre i sobretot, ha tractat la seva notícia més sonada sense cap mena de filtre. Dell’Atte ha parlat dels moltíssims anys que ha estat callada, però suposem que ha arribat el moment de tractar aquests temes de forma clara. “Que bo que les dones podem tocar als homes i et diuen ‘tu m’estàs agredint’. A prendre per cul, amb tot el que heu fet vosaltres, ara us toca patir”, ha etzibat la italiana davant la mirada atònita de Broncano, que no sabia tot el que podia passar.
Entre les ovacions del púlic una veu s’ha sentit per sobre de les altres exigint que donés un nom. “Lequio!”, ha exclamat ella abans d’entrar profundament en el tema. Les seves paraules? Una declaració d’intencions en tota regla. “No volia esmentar Ana Rosa Quintana. De Lequio sí que podem parlar, és un personatge públic. El meu exmarit m’ha fet pública a Espanya. Això és una crida a la justícia social. Jo no soc una víctima. He hagut de denunciar a un senyor que treballava en una altra cadena i m’han dit durant molt de temps que jo mentia. Jo he investigat sola, he fet una lluita contra les injustícies i per fer costat a les dones“, ha declarat.
Contra el maltrato
Antonia Dell'Atte: "Esto es un llamamiento de justicia social. He hecho una lucha contra las injusticias y para apoyar a las mujeres"
Les seves queixes no s’han acabat aquí. Dell’Atte ha carregat també contra la premsa rosa, denunciant que “tots sabien que era un maltractador” i molts “han estat còmplices que han de caure i aniran caient”, ha declarat.
Les paraules contra Ana Rosa Quintana
Tampoc ha estalviat unes paraules contra Ana Rosa Quintana. Tothom coneix la bona relació que té amb el col·laborador, si més no, ella és la padrina de la filla de Lequio. Què ha dit contra la presentadora de Telecinco? “Ana Rosa Quintana ho sabia, l’ha protegit i blanquejat durant 27 anys. La justícia dirà l’última paraula. Tu no pots dir a una dona que ho ha patit, acusar-la de falsificar proves. Lequio està fora de la televisió? Sí. Ha mentit a l’audiència? Sí. Lequio ha dit ell mateix que és un maltractador? Sí. Jo he aconseguit això“, ha declarat amb contundència.
Una trucada amb l’advocat d’Antonia Dell’Atte
No ha deixat canya dreta durant tota l’entrevista. Antonia De’llAtte ha tingut paraules per a tothom, fins i tot revelant com va ser la seva trobada amb Julio Iglesias durant el programa ¿Qué apostamos?. Justament la setmana en què han sortit a la llum les denúncies de dues extreballadores del cantant per presumptes abusos i agressions, la presentadora italiana ha explicat que van “obstaculitzar” el seu programa l’any 98. “Van dir-li a Julio Iglesias que no s’acostés a mi. El senyor Iglesias va dir que no volia estar al meu costat, perquè li havia arribat una trucada en la qual van dir-li ‘si et presenta Antonia tu has de no estar al seu costat. Em van putejar de totes les maneres, em van putejar i jo havia de desaparèixer”, ha sentenciat sense pèls a la llengua.
Antonia Dell'Atte cuenta cómo fue su encuentro con Julio Iglesias en "¿Qué apostamos?"
Justament durant la gravació del programa Antonia ha rebut la trucada del seu advocat, una situació que els ha portat a fer broma amb tot plegat, admetent que ja es pot anar preparant per fer feina un cop surti la seva entrevista a la llum. “Et recomano que vegis el programa d’avui”, ha parlat Broncano amb l’advocat. Més que un programa de La Revuelta això podria haver estat una escena de reality digne d’una docusèrie sobre la vida d’Antonia Dell’Atte. Ara per ara, caldrà veure què passarà i si hi haurà reaccions dels personatges citats.