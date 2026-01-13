Alessandro Lequio va ser acomiadat de Telecinco de manera fulminant el passat mes de novembre després de 18 anys treballant com a col·laborador per a la cadena. Aquest moviment responia a l’entrevista que havia concedit la seva ex, Antonia Dell’Atte, en la que l’acusava obertament d’haver-la maltractat físicament en unes declaracions molt impactants. Ell mantenia que mai no ha estat jutjat ni condemnat per aquests fets, però la crítica social era ben clara i van fer-lo fora per evitar les crítiques.
Com era evident, la decisió no va fer cap gràcia al tertulià que hauria amenaçat la direcció de portar-los a judici per acomiadament improcedent. Dos mesos després, ha sortit a la llum quants diners li haurien pagat d’indemnització per evitar barallar-se als tribunals. Doncs bé, al programa No somos nadie han deixat clar que la xifra és summament escandalosa.
“Mediaset i Alessandro Lequio han arribat a un acord després de rescindir el contracte de manera dràstica i abrupta”, diu. “L’acord al qual van arribar és una xifra escandalosa que podria elevar-se fins als 700.000 €”, ha deixat anar en aquest espai. L’italià hauria acudit a una advocada per fer pressió i posar sobre la taula una possible multa a la cadena que els va fer pensar que potser seria millor donar-lo una indemnització generosa perquè quedés content.
Mala maror a Telecinco quan s’ha sabut quants diners han pagat a Alessandro Lequio
S’han avançat al judici i han arribat a un acord extrajudicial a nivell econòmic, doncs. L’acomiadament està basat en unes cartes i uns documents judicials en els quals es diria que hauria exercit violència durant el matrimoni amb l’Antonia: “Aquest no és un acomiadament improcedent perquè duus unes ulleres grogues i no m’agraden”, ha recordat María Patiño des del seu programa.
Que li hagin pagat 700.000 € quan l’estan fent fora per haver maltractat, presumptament, la seva dona ha escandalitzat molta gent. Davant d’això, hi ha “una mala llet descomunal” entre les persones de la cadena que han sabut que li han donat aquesta quantitat de diners: “Em diuen que tant de bo els hi donin aquests diners a ells, que marxen demà mateix”, asseguren des del programa de Ten.
Por ahora, Alessandro Lequio continúa relegando a un discreto segundo plano todo lo relacionado con su imagen y ha optado por guardar silencio. Aunque, cabe destacar un detalle que no ha pasado desapercibido y es que a través de su cuenta personal de Instagram ha ido compartiendo pequeñas píldoras de su esfera personal, reflexiones y recuerdos.