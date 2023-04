Alessandro Lequio contradiu Ana Obregón i parla del testament del fill

Alessandro Lequio ha deixat clar que no vol parlar de la gestació subrogada d’Ana Obregón, la que ha permès que neixi una filla d’Álex Lequio després de la seva mort. No obstant això, l’italià és col·laborador d’El programa de Ana Rosa i ha de fer front a preguntes sobre el tema cada matí. De fet, en la seva última intervenció setmanal s’ha afartat i ha acabat donant més informació de la que volia en un primer moment.

Un dels principals interrogants que genera aquesta història esbojarrada de la filla-neta de l’actriu és si és cert que existeix un testament hològraf d’Álex Lequio en el qual els demanava poder portar un fill al món: “Ens ho va comunicar de paraula al seu pare i a mi una setmana abans de morir”, deia ella en l’entrevista bomba que va concedir.

Alessandro Lequio havia deixat caure que aquesta part era mentida, però finalment ha reconegut que Ana Obregón diu la veritat amb matisos: “Existeix, és clar que existeix aquest testament. Ana va equivocar-se a l’hora d’explicar-ho, per això, ja que un testament hològraf és escrit i no parlat. Aquest és un matís important“. I té raó, tenint en compte la definició que se’n dona d’aquest terme: “Es tracta d’un testament escrit de la mateixa mà del testador sense altres formalitats que la d’expressar l’any, el mes i el dia de l’atorgament i d’autoritzar-lo amb la seva signatura, que ha de ser adverat i protocol·litzat després de la seva mort”.

Alessandro Lequio ha parlat del llibre del fill | Telecinco

Alessandro Lequio dona detalls del llibre que va escriure el fill abans de morir

Ara Ana Obregón està centrada en cuidar la neta, a qui vol portar a Espanya quan tingui tota la documentació necessària. Mentrestant, es dedica a promocionar el llibre que va començar a escriure el seu fill. Anomenat El chico de las musarañas, el jove explicava en primera persona com havia viscut el procés del càncer. No va deixar-ho tot enllestit, així que la mare va optar per acabar d’escriure’l per poder-lo publicar. Encara no ha sortit a la venda, però l’editorial ha hagut de preparar una segona edició davant l’allau de peticions que ha tingut durant la prevenda.

També han volgut preguntar-li a Alessandro Lequio sobre aquest tema, del qual ha explicat tot el que sap: “Jo conec i tinc les pàgines que va escriure el meu fill. En total són 20 pàgines molt ben escrites i reflexions realment molt simpàtiques. Poc més puc dir perquè la resta no la conec. Sé que podrien ser el germen d’un llibre, sí”. 20 pàgines de l’Álex per 312 del total que presenta aquesta edició…

Ana Obregón promociona el llibre que va escriure el fill abans de morir | Instagram

Per una altra banda, la presència a plató de l’Alessandro també ha servit perquè li preguntessin si ell sap l’edat real d’Ana Obregón. Quan va confirmar-se que havia estat mare per gestació subrogada, molts van acusar-la de ser una egoista en fer aquest pas amb 68 anys. El problema va empitjorar encara més quan, des de Sálvame, van acusar-la d’haver mentit amb la seva edat perquè, segons ells, en realitat en tenia 71. En què quedem? Alessandro va sortir amb ella i van tenir un fill en comú, així que deu saber la seva edat. En aquest cas, ha donat la raó a l’actriu: “En té 68”.

Amb tot, aquesta ha estat una participació a Telecinco de la qual han tret suc; tenint en compte tot el que li han preguntat sobre un tema que reconeix que li fa mal perquè no vol que es continuï parlant del fill tres anys després de la seva mort.