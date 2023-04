Ana Obregón esclata després de les crítiques: “No suporto tanta hipocresia”

Ana Obregón ha esclatat després de l’entrevista en la qual ha presentat la seva neta. L’actriu, que s’ha fet d’or gràcies a diverses fonts d’ingressos, ha volgut reaccionar al debat que ha generat la notícia del naixement post mortem de la filla d’Álex Lequio. A través de les seves xarxes socials, ha manifestat que està a favor dels ventres de lloguer i que li molesta que la gent critica aquest mètode sense saber: “Què passa? Que per llogar el seu ventre no pot, però per avortar sí? Qui decideix què podem decidir sobre el nostre cos? Ja està bé de crivellar les persones que decideixen fer una cosa que altres no farien. No suporto tanta hipocresia“.

“Estic totalment a favor dels ventres de lloguer. Deixem la hipocresia d’una vegada. La dona que lloga el seu ventre no ho fa obligada, és ella qui decideix fer-ho amb allò d’el meu cos, jo decideixo“, prossegueix en unes declaracions amb les quals no estarà tothom d’acord ni molt menys.

Ana Obregón reacciona a les crítiques | Telecinco

L’actriu expressa què pensa dels ventres de lloguer | Telecinco

Ana Obregón diu què hi ha de cert en la seva mala relació amb l’exparella del fill

Aquests últims dies s’està parlant molt, a més a més, de la mala relació que tindria actualment amb Carolina Monje. La dissenyadora sortia amb el seu fill en el moment en què va morir, una noia que va estar al seu costat en els pitjors moments de la seva malaltia. Va refer la seva vida pocs mesos després de la pèrdua del xicot, moment en el qual va distanciar-se de l’antiga sogra. Ara s’ha publicat que ella hauria estat la primera persona a qui haurien ofert fer de ventre de lloguer dels futurs fills d’Álex Lequio: “Carolina s’hi hauria negat perquè no volia ser mare sola. Havien parlat de formar una família amb l’Álex, però en els seus plans no entrava que ella es quedés embarassada quan ell morís”.

Ana Obregón confirma a la revista ¡Hola! que és àvia d’una filla d’Álex Lecquio

Quan tothom donava per fet que l’actriu havia deixat de parlar-se amb ella per la seva negativa, uns amics d’Ana Obregón han concedit una entrevista a Socialité per aclarir què hi ha de cert en tota aquesta història. El primer que han volgut deixar clar és que aquesta possibilitat mai no va estar sobre la taula: “El seu fill tenia molt clar com volia que aquest desig fos dut a terme”. Ella mateixa ha assegurat al programa de Telecinco que avui dia manté una bona relació amb qui fos parella del seu fill: “Tinc bona relació amb ella des de sempre. Em vaig alegrar moltíssim per ella i per la seva boda perquè té dret a refer la seva vida”.