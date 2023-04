D’on ha tret tants diners Ana Obregón? Els secrets de la seva fortuna

Ana Obregón tindria una fortuna de 250 milions d’euros, una xifra escandalosa que molts no saben d’on ha tret. Ara que s’està parlant tantíssim d’ella per la gestació subrogada del seu fill mort, alguns mitjans estan analitzant com ha originat tants i tants diners.

Cal començar pel principi. L’actriu va néixer en una família molt acomodada, amb un pare que va deixar enrere la pobresa de la seva infantesa per fer-se un nom entre els millors arquitectes d’Espanya. Casar-se amb la filla única d’un empresari molt fructífer va ajudar-lo, un constructor que va posar la primera pedra del que acabaria sent la preuada Moraleja madrilenya. El Español recorda que els pares d’Ana Obregón “nedaven en l’abundància” i que aquest és un dels motius pels quals no els va importar que volgués deixar la biologia per dedicar-se al món de la interpretació.

Ana Obregón, de jove amb el pare | Instagram

Ana Obregón, d’or gràcies a les feines a televisió

Ana Obregón va estrenar-se a ¿Qué apostamos? el 1993, un concurs familiar que la va fer tocar el cel econòmicament parlant. Allà guanyava entre 50.000 i 80.000 € per programa, una autèntica bogeria per a l’època. A això s’ha de sumar tot el que va ingressar pels 20 capítols de Hostal Royal Manzanares, 250.000 € per capítol.

I continuem sumant. El gran èxit de l’actriu arribaria amb una sèrie pròpia, Ana y los 7, que va aconseguir unes dades d’audiència increïbles. Era principis dels 2000 quan TVE va premiar-la per haver protagonitzat una de les comèdies més exitoses de l’època, la que van poder exportar -amb molt bona acollida- a països llatinoamericans, als Estats Units i també Itàlia o Portugal. Tenint en compte que ella guanyava 150.000 € per capítol i que en van emetre gairebé 100, aquí ja trobem una font d’ingressos considerables als quals s’ha de sumar tot el que va derivar-li pel que fa a la venda de drets internacionals i al que va guanyar en publicitat.

Ana Obregón, quan actuava a Ana y los 7 | TVE

L’hem vist a les Campanades des del 1995, un programa especial en el qual també ha guanyat molts diners. Ha participat en diversos programes i, a més a més, ha estat imatge de marques de luxe que li haurien pagat autèntiques burrades com Rabat o Freixenet.

Ara es parla del que ha ingressat a canvi de presentar la filla-neta a la revista ¡Hola!. Diverses fonts asseguren que li haurien pagat, com a mínim, 150.000 €. En altres entrevistes no ha cobrat tant, però la quantitat ingressada deu ser molt alta tenint en compte totes les portades que ha fet en els darrers anys. I, també recentment, el seu compte ha afegit uns quants euros perquè ha començat a guanyar diners com a influencer. En el seu perfil d’Instagram acumula molts seguidors, un grapat que l’ajuda a poder exigir més diners a les marques que li demanen que faci publicitat dels seus productes.

Ana Obregón ha guanyat molts diners gràcies a les portades | Instagram

Amb tot, entre el que ha heretat dels pares i els diners que ha fet a televisió, queda clar que podia permetre’s una gestació subrogada… i les cinc que volia que fes el seu fill.