Miki Núñez ha concedit un munt d’entrevistes des que es fes famós a Operación Triunfo, però a cap d’elles no havia donat tants detalls sobre les manies que té. El cantant ha deixat la Sílvia Abril amb la boca oberta quan l’ha delectat amb la seva llarga llista de supersticions. Entre elles? Algunes de tan estranyes com la següent: “Quan vaig a dutxar-me i em trec els calçotets, els he de llençar amb el peu dret i encertar a un requadre en concret de la rajola del terra. Si no, me’ls torno a posar i ho torno a intentar“.
L’artista no pot fer-ho quan està en un hotel, és clar, però potser per això és d’aquells que intenta dormir a casa sempre: “Quan tinc un concert a alguna ciutat espanyola, quan acabo agafo la furgoneta i vaig a dormir a casa encara que siguin les cinc de la matinada”. Potser hi té a veure una altra mania, que hagi de dormir sempre amb coixí d’aquells allargats al que pot abraçar amb braços i cames.
Una altra? Creure que no li anirà bé el concert si no fa de ventre abans: “He de fer caca abans dels concerts, sempre“. És d’aquests nois hipocondríacs, a més a més, i sent una necessitat imperiosa de tenir el terra de casa netíssim a totes hores. Que visqui amb dues gosses i un conill no ajuda: “Tinc una aspiradora meravellosa i l’he de passar cinc o sis vegades al dia. Jo passo per casa poques vegades, però sempre que arribo passo l’aspirador. M’és igual que la taula estigui plena de merda, però el terra ha d’estar net. Al sofà tenim una manta que canviem cada dos dies, també, no és fàcil viure amb mi”, ha reconegut en aquesta entrevista a La 2 Cat.
Què ha explicat Miki Núñez sobre la seva família o sobre Eurovisió?
En un altre punt de l’entrevista, Miki Núñez ha reconegut que la passió per la música li ve de la família. La mare, que treballa de professora de castellà a l’ESO, sempre havia volgut tocar algun instrument. Per aquest motiu, va apuntar el Miki a piano encara que ell volia fer futbol: “Em va convèncer que la música em faria lliure”. El seu pare no s’hi dedica, ja que és gerent en una funerària, però va recolzar aquesta idea i ara el noi li agraeix molt.
Precisament ells fan broma, de vegades, quan recorden l’experiència de Miki Núñez a Eurovisió. Era la gala número onze d’OT quan van dir-los que el concursant que rebés més vots seria el representant d’Espanya al festival europeu de la cançó. Ell va ser l’afortunat, gràcies a posar el públic dempeus amb el tema que va preparar-li l’Adrià Salas de La Pegatina: “Els meus pares diuen que anar a Eurovisió és el voluntariat més gran que he fet. Set mesos que has estat allà sense cobrar un duro… però sí, la recompensa és tota l’exposició que et dona“
“Vam quedar superbé perquè si tu giraves la tele, vam quedar tercers… per la cua. Ens vam donar a conèixer, almenys”, ha aplaudit uns quants anys després d’allò.