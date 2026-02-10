El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Així serà el programa sorpresa de Sílvia Abril a La 2Cat
Jennifer Navarro
10/02/2026 16:48

Sílvia Abril estrenarà, durant el mes de març, un programa nou a La 2Cat. S’anomenarà I ara què? i s’emetrà en horari de màxima audiència, una nova aposta per al prime time que esperen que congregui més teleespectadors que els altres que han estrenat fins ara. És cert que els espais de Jordi Basté i el de Xavi Bundó obtenen xifres més o menys decents, però encara estan molt lluny de poder competir mínimament amb els programes de TV3.

Ara totes les seves esperances estan posades en aquest espai, un format híbrid nou que barreja el talk show i el late night més domèstics. El titular que deixen anar des de la cadena pública? Que les sorpreses “marcaran el ritme” de cada entrega.

Amb la presentadora catalana com a mestra de cerimònies, casa seva serà el plató d’un programa que pot cridar l’atenció dels més tafaners perquè, almenys, permetrà poder veure com la tenen decorada amb l’Andreu Buenafuente. Ell no hi apareixerà, en principi, però sí que hi haurà un convidat molt especial que serà el Baloo. Ens referim al seu gos, que estarà present en unes trobades que començaran sempre amb algú tocant al timbre. A partir d’aquí, sorpresa.

Què se sap del nou programa de Silvia Abril a la 2Cat

Com serà el nou programa de Sílvia Abril de La 2Cat?

En aquest programa, asseguren que hi haurà una clara aposta per la “naturalitat” i “l’humor”. No és un programa de gags o de monòlegs, però, ja que la comèdia naixerà de la “reacció i improvisació” de la presentadora. “L’espai alterna moments divertits amb altres de més íntims o reveladors, allunyant-se de l’entrevista promocional clàssica“, afegeixen.

La 2Cat ha construït el programa en base a la personalitat de Sílvia Abril, expliquen a la nota de premsa, un espai “curiós, proper i espontani” com ella. Encara no han confirmat quina serà la data d’estrena ni el nom dels convidats, dels qui només avancen que tindran “perfils diversos” i que permetran converses “relaxades” i “poc previsibles“.

Silvia Abril confessa que es va canviar els cognoms - La 2 Cat
Sílvia Abril tindrà un programa propi a La 2 Cat

Un programa fet a la seva mida on l’entreteniment naixerà de la sorpresa i de la conversa sense guió previ.

