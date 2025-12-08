Andreu Buenafuente i Silvia Abril formen un dels matrimonis més estables del star-system català després de dues dècades junts gairebé. El presentador i l’humorista tenen una filla que ha heretat el seu sentit de l’humor, pel que s’ha vist en les aparicions públiques que ha fet als seus programes. Però com va començar aquesta relació? Els qui seran els presentadors de les campanades de TVE han confessat que no van veure venir aquesta connexió entre ells.
El català havia tingut una joventut plena de parelles informals, però de la que més es va parlar mediàticament va ser de la història d’amor que l’unia amb la presentadora Carolina Ferre. Havien sortit durant una mica més d’un any quan van decidir trencar per culpa de les “grans diferències” que hi havia entre ells. La seva mare era d’aquelles que sempre li deia que havia de trobar nòvia estable, ja que mai no havia pogut sentir simpatia per cap d’elles perquè trencava abans que tingués temps de conèixer-la bé. Un parell d’anys després d’aquella ruptura, l’Andreu coneixeria la Silvia Abril perquè van coincidir en el seu cercle professional i també social.
L’amor no va ser instantani, per això, així que aquesta no és d’aquelles històries d’amor a primera vista. Era el 2007 quan ella la va conèixer, a través de la pantalla, com la nena de Shrek amb el bigoti i olorant-se les aixelles. No era una imatge per enamorar-se, no, però quan la va veure en persona en una festa tot va canviar: “La vaig tornar a veure i pum… Crec en aquestes coses, com un com de puny a la panxa. Vaig adonar-me que aquella noia a mi m’havia agradat sempre“, ha reconegut en una entrevista a La matemática del espejo.
Quan van casar-se Silvia Abril i Andreu Buenafuente?
A partir d’aquí, entre broma i broma, haurien anat forjant una connexió “de converses interminables”. Després d’un temps, va acabar confessant-li els seus sentiments. Si bé ella en un principi s’ho prenia com una broma, ben aviat s’hauria donat que allà passava alguna cosa real. El 2012, van donar la benvinguda a la seva petita Joana, i el 2017 van casar-se en una cerimònia íntima que va oficial Ada Colau.
Des de llavors, s’han convertit en una parella unida també en el terreny professional perquè els hem vist presentar programes i actes junts. La seva recepta per a un amor durador? Humor, admiració i complicitat.