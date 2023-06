Silvia Abril i Andreu Buenafuente han aconseguit ser una de les parelles més consolidades del star-sytem català. Pocs estan junts des de fa tants anys i, encara menys parelles es dediquen tants missatges tendres com fan ells. Fa només un mes, l’actriu li deia públicament que ara que el temps va que vola i que costa, fins i tot, parlar “perquè les presses o la nena passen pel davant” volia donar-li les gràcies: “Ara que t’estimo més que abans, ara que tinc edat per valorar, ara que encara ric al teu costat. Ara i més que mai, i ara és hora de celebrar. Que el temps i la vida no ens prenguin mai besar-te ara“.

Tenen una filla de deu anys, la Joana, de qui Abril ha parlat extensament en una entrevista divertida a Estirando el chicle: “Per mi, ella és la meva connexió a terra. Amb ella és amb qui més em controlo perquè l’he d’educar i sé que si l’educo en el desenfrè, pot sortir d’allà un monstre i anys de teràpia. Aquest és l’únic límit que em poso, fins a on puc arribar si ella és davant”.

Andreu Buenafuente i Silvia Abril, molt enamorats | Instagram

Silvia Abril, divertida i sincera en una entrevista | Youtube

Silvia Abril parla de la filla que té en comú amb Andreu Buenafuente

L’única filla que té el matrimoni hauria heretat la passió per fer riure i el sentit de l’humor, tal com va demostrar en la seva brillant intervenció en el darrer programa de Latemotiv. Ara Silvia Abril ha reconegut que els fa bromes molt sovint: “Li he trucat quan ha sortit de l’escola i en referir-me a ella, m’ha dit que allà no hi havia cap Joana, que m’havia equivocat. I m’ha penjat! Té una part juganera i inofensiva, ja es deixa anar molt i he de posar-li pedres a la butxaca”.

No els desagradaria que es dediqués al món de l’humor com han fet ells, encara que no volen que ho decideixi encara perquè és petita: “Si això la fa feliç, endavant. El que m’agradaria és que respectés aquest ofici i que sàpiga que s’ha de formar. Em fan por els nens que surten a les pel·lícules, em fa por per ells i em sap greu perquè veuen una realitat que després no és la que és i hi ha joguines trencades”.

Silvia Abril no es creia que la filla hagués anat a plató | Instagram

La filla de Silvia Abril i Andreu Buenafuente hauria heretat el seu sentit de l’humor | Instagram

La nena està fent teatre i dansa: “Tenim clar que no la volem incitar o empènyer a fer un càsting o a viure una etapa professional que encara no li correspon. Viu amb dos personatges, pot perdre el nord aquesta nena. Pot creure’s que és algú, però la vida és molt llarga i no hi ha pressa. A poc a poc. Ja coneix la frustració, però només aquelles que li toquen ara. No hi ha una prova en la qual hi hagi 80 nens i et diguin que no. Encara no té edat, així que jugui i que visqui la seva infància feliç. Si decideix dedicar-se a això ja s’ho trobarà, però amb maduresa”.