TV3 buscarà el millor pagès de Catalunya en un ‘reality’ amb Anna Simon

Anna Simon torna a TV3 i ho fa per presentar un programa que sorprendrà molt els teleespectadors de la casa. Acaben d’anunciar la creació d’El tros, un reality en el qual buscaran el millor pagès o pagesa de tota Catalunya. Aquesta setmana ha començat el rodatge d’aquest espai en què deu pagesos amb trajectòria i deu urbanites sense cap experiència concursaran junts tot superant proves relacionades amb el món rural. Hauran de superar reptes físics increïbles per posar a prova les seves habilitats, coneixements i resistència.

Els deu pagesos ho són des de fa temps i tenen molta experiència en aquest terreny, mentre que les parelles que els acompanyaran no en tenen gens. De fet, asseguren des de la cadena que la gràcia és que han buscat gent a qui els avorreix molt el treball físic i que prefereixen estar amb el mòbil a la mà que no pas sortir a passejar per la muntanya.

Les dues parelles es dividiran en dos equips, el vermell i el blau. La idea és que competeixen en proves relacionades amb la pagesia i que només els guanyadors de cada prova puguin dormir a la masia, en la qual els esperarà una recompensa. Els perdedors, en canvi, dormiran a la pallissa i podran ser nominats a abandonar l’experiència.

El Tros buscarà el millor pagès de Catalunya | TV3

Anna Simon serà la presentadora d’aquest nou programa | TV3

El programa s’estrenarà aquesta tardor i pot ser digne de veure, això queda clar. Anna Simon estarà al capdavant d’aquesta aventura rural de TV3, un experiment en el qual comptarà amb l’ajuda de dues persones que formaran part del jurat: Miquel Montoro, el youtuber agrari de Mallorca que va fer-se famós fa tres anys, i Marina Pifarré, una pagesa referent en aquest àmbit. Ells analitzaran el desenvolupament de cada prova per decidir qui es mereix ser el guanyador, així com intervindrà un expert en la matèria cada programa.

Qui són els dos jutges d’El Tros de TV3?

El Miquel Montoro, per la seva banda, ja hem recordat que va fer-se famós amb el ja icònic vídeo de les pilotes, que li encantaven. Actualment, és conegut pel seu canal de Youtube, en el qual dona consells sobre tècniques agrícoles i altres temes relacionats amb el camp.

Miquel Montoro torna a televisió | TV3

I la Marina Pifarré, per la seva banda, és considerada un referent entre les dones del món de la pagesia. Pertany a una família pagesa de cinc generacions i és coneguda per la seva tasca solidària i la feina que fa per promoure la conservació de la natura.

Marina Pifarré és un referent en el món rural | TV3

Un programa que pot suposar un autèntic èxit, tenint en compte que mai no s’ha fet res similar a la televisió catalana. De moment no hi ha data d’estrena, però s’esperarà amb candeletes.