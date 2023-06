Miki Núñez confessa moltes intimitats en una entrevista esbojarrada a TV3

Miki Núñez ha confessat unes quantes intimitats en una entrevista molt divertida al Zona Franca de TV3. El cantant i presentador d’Eufòria continua la gira pels platós de televisió per tal de promocionar el tercer disc, un projecte que l’ha tingut ocupat durant tres anys.

El primer que ha confessat sobre la seva vida personal ha estat que dorm en calçotets i que no li agrada fer-ho nu perquè, llavors, sua massa. Sobre la roba interior, ha revelat que li agraden aquests llargs “de iaio” perquè “són salut”: “Tinc un amic meu que va tenir un quist a un ou per culpa de dur sempre calçotets bòxer. Ens ho va dir al grup d’amics i l’endemà vam dur tots els bòxers i slips al contenidor de roba amiga“.

També ha tret pit de veí terrassenc i ha demanat a l’alcalde, directament, que li dediquin un carrer: “Hola, què tal, bona nit col·lega, Jordi Ballart. Tot bé? Hi ha alguna plaça per la zona de Sant Pere? O, al segle XX, una zona molt xula, que acaba d’obrir un parc i tal… aquella podria ser la plaça Miki Núñez, si voleu, no tindria cap problema”.

El cantant s’ha mostrat molt còmode en el programa | TV3

Sobre el seu futur, ha deixat anar que es veuria com un bon president de la Generalitat: “El primer que faria és anar a la categoria d’autònoms dels artistes i fer que deixin d’estar en la mateixa que els toreros, els trauria de tot arreu”.

Sobre el seu disc, ha reconegut que només hi ha tres cançons en català perquè ell va néixer com a artista a Espanya de la mà d’Operación Triunfo i RTVE i que, per tant, s’han de complir unes premisses: “Crec que el més interessant és que m’hagin fet cas i m’hagin deixat incorporar cançons en català. Hi ha dues coses per les quals vaig haver de batallar quan vaig sortir d’OT. La primera, que la meva banda estigués formada pels meus amics de tota la vida”.

Les confessions més impactants de Miki Núñez

El cantant s’ha atrevit a jugar al jo mai mai i ha estat en aquesta secció en la qual ha fet més confessions. Per exemple, ha reconegut haver-se colat a Rodalies alguna vegada: “Jo el que he fet és pagar una zona quan en realitat eren dues”. També ha dit que ha fugit de la policia en una ocasió, quan es trobava en una manifestació i van perseguir el seu grup per pegar-los.

Per una altra banda, ha explicat que ha arribat a les mans en una baralla: “Això va passar a una illa, a les Balears, en un esdeveniment. Era la pandèmia i la baralla va durar poc, ens van separar”. Ha dit que ha fet pipí en una piscina i també ha deixat anar una anècdota surrealista, que una vegada va començar a cantar en un concert des de dins d’un lavabo portàtil mentre es netejava el cul.

Miki Núñez reconeix haver-se colat a Rodalies | TV3

Miki Núñez, molt a gust en el paper de presentador d’Eufòria

Aquesta nit acudiran al Zona Franca quatre concursants d’Eufòria i el Miki ha ajudat la Danae Boronat a preparar preguntes per a ells. Al Tomàs li ha dit que li pregunti si ha complert el seu desig, a la Sofia si és més de mandarines o de kiwis, a l’Elena sobre Valladolid i a l’Alèxia, si ha anat alguna vegada a Sabadell: “Tot té un sentit”.

El Miki Núñez s’ha estrenat com a presentador gràcies al concurs musical de TV3 i reconeix sentir-se “molt a gust” en aquest paper: “M’agradaria donar les gràcies, per primera vegada, a tot l’equip. No soc un pilota, però he treballat a molts llocs i com a Eufòria enlloc. Per mi el més difícil d’aquesta feina és recordar tot el p… guió, perquè no tenim prompter i ens ho hem d’estudiar”.