Miki Núñez, molt emocionat en parlar de l’homenatge a l’àvia i el tiet mort

Miki Núñez ha triomfat en el seu paper de presentador d’Eufòria, una feina que ha dominat encara més en aquesta segona temporada. El cantant de Terrassa ha reflexionat sobre aquesta experiència en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, en la qual s’ha sincerat i ha mostrat la seva vena més sensible: “Vaig necessitar dos o tres dies per recuperar-me de la final d’Eufòria, intensitat màxima i tot preciós. Mola tant poder treballar amb un equip de persones humanes que tenen en compte els sentiments més enllà que la pasta i l’èxit… els importa com et sents tu i com se sent la gent que treballa en el programa”.

“Tant de bo facin vint-i-cinc mil edicions més i totes les presentem la Marta i jo”, ha esclatat. La tercera edició està confirmada, una notícia que assegura que no van saber fins que van obrir el sobre en directe divendres passat: “Encara és aviat per saber si repetirem la Marta i jo, però seria un error no agafar-nos! Ara fora bromes, que ens agafin, si us plau, perquè ens ho passem molt bé”, afegeix entre riures. Considera que la Jim ha estat la guanyadora justa: “És una passada, una noia que va estar a punt de marxar en la primera gala i ha acabat guanyant. Ella és molt forta i mola molt, estic content que hagi guanyat el seu punt de rock”.

Miki Núñez també va parlar d’Eufòria a Col·lapse | TV3

Miki Núñez dedica el disc al tiet, una persona que sempre va ajudar-lo

Miki Núñez realment estava convidat al programa per promocionar el seu tercer disc, anomenat 121. S’ha mostrat encantat de l’acollida inicial, una bogeria i un èxit que el fa feliç perquè s’hi ha estat més de dos anys en la seva preparació. En aquest disc parla de l’amor en general, un concepte cap a la parella, la família, els amics, el gos i la passió: “Vaig llegir un estudi que deia que l’amor químic durava 121 dies i no ho entenia, així que vaig decidir escollir aquesta xifra com a títol per reivindicar que pot haver-hi amor a tot arreu i que pot durar tot el temps que hagi de durar”.

Ha explicat una anècdota, per exemple, que demostra que té un grup d’amics molt sentimental: “Per a l’aniversari de cadascú ens enviem missatges sincers en els quals diem què ens ha agradat d’aquella altra persona, què ens ha faltat…”. També ha parlat de la cançó que dedica a la seva àvia malalta i del seu tiet mort, dues persones a qui ha volgut fer un homenatge que li ha costat explicar sense plorar: “Aquesta és una cançó que em costa molt escoltar… Intentaré explicar-ho sense plorar. La meva àvia té dolor crònic des de fa molt de temps i, un dia, se li va trencar una pròtesi de l’esquena i ho està passant molt malament. Jo l’única cosa que volia era anar a veure-la i que em digués que no li feia mal. Anava a veure-la i li repetia que em digués que no li feia mal, per això aquesta cançó”.

“I dic que el disc està dedicat al meu tiet perquè, poc abans de morir, em va demanar que posés una de les cançons en el seu funeral. Aquesta és una cançó que parla, precisament, de deixar anar a la gent que ho està passant tan malament. Aquest disc és per a ell, que l’escolti estigui on estigui perquè era una persona que em donava molt de suport”, ha afegit visiblement emocionat.

Miki Núñez, agraït a l’oportunitat que ofereixen els talents shows

Ell va fer-se famós gràcies al seu pas per Operación Triunfo, així que sap què experimentarà ara la Jim i la resta de guanyadores d’Eufòria: “Tots aquells que sortim de talents shows tenim un gran aparador que hem d’aprofitar, hi ha una onada que estem surfejant i que hem de continuar fent-lo fins que caigui. Si no curres i no t’ho treballes, l’onada es trenca i no serveix de res haver estat a la televisió… Et pot servir durant dos mesos, però hi ha una cosa molt important i és que hi ha tanta gent amb tant de talent i tan bona arreu del món que no ha tingut l’oportunitat de sortir a televisió que estem en deute de fer bona música i de no quedar-nos cap dia al sofà perquè aquella gent no ho ha fet i tu tampoc no ho pots fer perquè has tingut la sort de tenir aquest aparador. Jo sempre els hi dic això als concursants d’Eufòria“.

🔊 "Hem de ser fidels amb el que pensem, som i sentim, si ens regim per les lleis no mola", reflexiona @mikinunez arran de la publicació del seu 3r dischttps://t.co/DtgxeUyQBS pic.twitter.com/VLmcexB6qD — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) June 13, 2023

Un cantant que inicia una gira el pròxim 30 de juny, feina i il·lusió a parts iguals.