Miki Núñez, Carol Rovira, Elena Gadel… què trobaran a faltar d’Eufòria?

TV3 ha dit adeu a la segona edició d’Eufòria, un terratrèmol mediàtic que els ha fet tocar el cel amb unes audiències de rècord. Aquest cap de setmana tothom parlava del triomf de la Jim i l’inesperat tercer lloc de l’Alèxia, una final d’infart que demostra que engegar aquest concurs musical ha estat molt bona idea. El programa va acabar amb l’anunci d’una nova entrega l’any vinent, una notícia esperada que alegrarà molt tot l’equip que hi ha al darrere. Les cares visibles de l’espai han volgut acomiadar-s’hi a través de les seves xarxes socials, uns perfils d’Instagram que s’han omplert de paraules maques cap a un projecte que els encanta.

El primer en dir la seva ha estat Miki Núñez, un dels presentadors. En el seu cas, ha compartit una sèrie de fotografies del seu pas per aquesta segona temporada. Reconeix que poder haver-hi estat al capdavant per segona vegada li ha aportat “milers de coses” perquè li ha permès “conèixer gent meravellosa” i treballar amb un bon equip. La dedicatòria que més ha agradat ha estat dirigida a la seva companya, la Marta Torné: “Marta, ets un referent, una germana i una gran professional. T’admiro i t’estimo a parts iguals. Gràcies per ser com ets i per acompanyar-me en aquest camí”.

Ella protagonitza un petit vídeo en el qual se la veu ballant i donant-ho davant de tres fans que la miren amb la boca oberta, unes imatges que han fet molta gràcia a la xarxa.

El Miki, contentíssim del pas per Eufòria | Instagram

Marta Torné ho dona tot en un ball davant de fans | Instagram

Els membres del jurat d’Eufòria i els seus coaches diuen què trobaran a faltar del programa

A més a més, els coaches i membres del jurat han volgut destacar què serà el que més trobaran a faltar d’aquesta rutina dels divendres. L’Elena Gadel, en primer lloc, ha volgut deixar clar que està “enamorada” de la feina que ha fet a Eufòria: “Trobaré a faltar els segons quan el Gigi, el regidor, diu allò de som-hi, que entrem en directe. Aquesta adrenalina, aquests segons previs a començar el directe”.

El Lildami ha aplaudit la companyonia que es respira entre bambolines: “Trobaré a faltar les tardes dels divendres i la bona onda entre tota la gent que estem aquí currant“. Pel que fa a la tercera membre del jurat, la Carol Rovira, ella ha estat qui més detalls ha donat: “El que més trobaré a faltar d’Eufòria… Moltes coses. Però, a banda dels nervis de la gala, crec que trobaré a faltar el relax de la postgala; el moment de trobar-nos tots els companys aquí fora, totes les peces de l’engranatge que formen part d’Eufòria i que comentem la jugada. A vegades estem d’acord i d’altres no, però és un moment molt especial i molt xulo. Els divendres sense aquesta trobada… no seran el mateix”.

Elena Gadel, emocionada pel final d’aquesta etapa | Instagram

Els coaches d’Eufòria s’acomiaden del programa | Instagram

També els han fet la mateixa pregunta a les altres cares protagonistes d’aquest concurs. La nova professora d’interpretació, la Paula Malia, ha fet somriure tothom en assegurar que trobarà a faltar la sessió de crispetes dels dilluns: “Crec que el que més trobaré a faltar serà veure l’evolució constant dels concursants cada setmana i les crispetes de la posada en comú dels dilluns”. La resposta més repetida ha estat aquella en la qual tots coincideixen en què trobaran a faltar el gran equip que hi ha darrere d’Eufòria. Així ho han dit el Daniel Anglès i l’Albert Sala, per exemple.

El Jordi Cubino s’ha mostrat emocionat i ha reconegut que el final d’Eufòria el deixarà trist: “El que més trobaré a faltar, sobretot, és l’energia que hi ha acumulada entre els concursants i tot l’equip. Així com la rutina, que sembla una ximpleria aquesta paraula, però quan la deixes en el dia a dia tens un buit molt gran”. Un seguit de gent que deu estar desitjant començar a preparar una tercera edició per la qual encara haurem d’esperar.