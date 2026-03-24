Carol Rovira ha participat en un pòdcast que ha aprofitat per treure a la llum un parell d’històries de la seva vida privada que han encuriosit molt els seus seguidors. Per exemple, quan ha revelat el llarg procés burocràtic que va haver de seguir per descobrir els origens de la seva àvia paterna, que havia estat adoptada. L’actriu ha explicat que tots sabien que ella no era filla biològica dels besavis, que en principi no podien tenir fills, un detall que l’àvia no va saber fins que va casar-se: “La seva germana va enfadar-se amb una veïna del poble, ella va anar a defensar-la i aquesta dona va dir-li que no entenia per què la defensava tant si no era germanava seva realment. Quan va arribar a casa, els seus pares ja estaven plorant”.
A La ronda perversa ha reconegut que sempre havia tingut curiositat per saber d’on venia l’àvia, però que ella sempre deia que no volia saber res dels seus orígens: “Quan vaig fer La Riera, em vaig fer molt amiga de la Rosa Boladeras que em va explicar quin procés havies de seguir per saber l’orígen d’una persona. Li vaig dir a la meva àvia que podria saber qui era la seva mare biològica, li vaig demanar permís per començar a investigar”. Sorprenentment, després de tota una vida negant-se a fer-ho, va decidir que ho faria: “Em va dir que no ho havia volgut saber mai, però que amb la vellesa dels 93 anys sí que ho voldria saber“.
La Carol Rovira va iniciar el procés burocràtic i recorda el seu tiet esbroncant-la perquè l’àvia no parava de pujar a les golfes per buscar papers: “Va ser un procés llarg i preciós, però al final va saber el nom de la mare, d’on era, a què es dedicava, quan va néixer, el temps que va estar amamantant-la… per a la meva àvia va ser molt maco. Jo sentia cert rancor cap a la mare biòlogica i va ser molt important poder regalar-li això”.
Carol Rovira parla de les ruptures que ha viscut
En un altre punt de l’entrevista, l’ex coach d’Eufòria ha parlat de la seva vida amorosa. Estava parlant de les moltes històries que sent d’amics i amigues als qui els han fet ghosting quan, de sobte, ha reconegut que a ella també li han fet: “Que no et responguin mai més és horrible i allò diu molt d’aquella persona i s’ha convertit en un cadàver. O els comiats aquells que no acaben de ser adeus...”.
En les ruptures, diu que els altres acostumen a enfadar-se més amb ella que ella amb ells: “Normalment he ajudat més a què l’altra persona marxi que no he marxat jo, soc bastant pragmàtica en les ruptures. Visc sola i m’ho passo molt bé amb mi mateixa. Si no està bé la cosa o no em suma aquella persona, doncs li he posat la jaqueta a moltes persones perquè marxéssin”. La ruptura que més l’ha marcat? La primera, amb el meu primer xicot: “ecordo que em portava per on volia i va arribar un dia on li vaig fer la bossa perquè marxés i recordaré tota la vida d’anar a plorar i preguntar-me a mi mateixa què estava fent”.
I també ha tingut temps de parlar de feina, quan ha compartit la feinada que va tenir en un rodatge que va fer a Alemanya. Li van oferir un bon paper en una sèrie d’allà, el que creia que seria en anglès perquè va fer el càsting i totes les reunions prèvies al fitxatge en aquell idioma. Quan van donar-li els guions, va quedar-se blanca en adonar-se que estava tot en alemany i ella no parlava l’idioma. Els seus caps, però, no van veure-hi problema i van demanar-li que es busqués la vida: “Vaig contractar una coach alemanya i em vaig aprendre tot el text fonèticament. Si ho arribo a saber, demano més diners perquè va ser una feinada de l’hòstia“.
És de les feines que més orgullosa està com a actriu, ja que va arribar a tenir molt clar què havia de dir: “Al final, m’ho vaig aprendre amb gestos per integrar-ho i ara només puc parlar alemany amb les frases de la sèrie. Déu n’hi do, va ser un cop al damunt la taula perquè recordo pensar que era impossible i companys que em deien que estava boja… però ho vaig aconseguir i la sèrie allà va anar molt bé”.
En els primers capítols, ella parlava amb el protagonista en anglès perquè va demanar que representés que es coneixien així i després ja aprenia l’alemany quan avançaven els anys de matrimoni: “El més fort va ser que em van demanar que em doblés a mi mateixa en alemany en aquelles escenes en què se’m sentia en anglès. Vaig dedicar-hi moltes hores, no està pagat. La coach va estar amb mi en el rodatge i m’anava corregint, així que em sentia més protegida. Em van llançar als lleons”.