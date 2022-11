Carol Rovira presentarà ‘Eufòria Dance’, la nova aposta de TV3

TV3 continua estirant el xiclet d’Eufòria. El concurs musical va ser la revolució indiscutible de la temporada passada, un èxit que els va aportar uns rècords d’audiència i una repercussió que mai no s’haurien arribat a imaginar. Per tal de mantenir els teleespectadors als que tant els va agradar, fa unes setmanes van anunciar que emetrien l’Eufòria Dance. L’objectiu d’aquesta nova versió, tal com fa pensar el nom, és buscar el millor ballarí del país. Com no podia ser d’una altra manera, el coach de les coreografies Albert Sala tindrà un paper destacat. El que la cadena acaba de confirmar, però, és que Carol Rovira serà la presentadora.

L’estimada professora d’interpretació rep, així, un nou premi de la cadena. TV3 va voler aplaudir que fos la gran preferida d’Eufòria, programa en el que setmana rere setmana alabaven el seu paper a través de les xarxes. Aquest estiu ja la van posar al capdavant de La gran vetllada, però els teleespectadors volien més Carol Rovira. Ara la veuran a Eufòria Dance, en el que explotarà la faceta de presentadora.

Aquest nou concurs encara no té data d’estrena concreta, però sí que han confirmat que començarà a emetre’s durant el mes de desembre. En aquesta ocasió, hi haurà 30 concursants que competiran per convertir-se en un dels 12 ballarins de la segona temporada d’Eufòria. Faran quatre programes d’Eufòria Dance, un de resum del càsting i tres gales amb els ballarins finalistes: “En la primera gala ja veureu que comencem forts perquè de 30, se n’hauran d’anar 10”, ha avançat la Carol Rovira.

Carol Rovira conduirà les gales, mentre que l’Albert Sala -el professor més internacional del concurs que sempre barrejava el català i l’anglès– serà el coreògraf i la figura més important del jurat. A l’hora de crear els balls l’ajudarà l’Aina Casanovas, una de les ballarines més estimades d’Eufòria, que es converteix en la coach de coreografia. Les coreògrafes Marta Tomasa i Sandra Granada ocuparan les cadires del jurat en les tres gales que s’emetran el mes vinent. El tercer membre sorpresa anirà rotant-se de manera aleatòria i sorpresa.

Albert Sala i Carol Rovira, al capdavant d’Eufòria Dance | TV3

Carol Rovira, molt emocionada pel seu paper a Eufòria dance

Entrevistada a El matí de Catalunya Ràdio, Carol Rovira ha deixat clar que està molt il·lusionada per aquest nou projecte: “Sé que seré la presentadora des de fa un mes. Em van trucar per oferir-m’ho i ho vaig tenir clar, endavant amb tot el que tingui a veure amb la marca Eufòria. Estic tot el dia estudiant els guions de la primera gala i crec que promet. Hi ha moltes ganes d’Eufòria i d’engegar tota aquesta màquina. Estem tots molt il·lusionats i molt eufòrics”.

“Passar de coach a presentadora implica que he d’estudiar i memoritzar molt. Vull saber conduir molt bé la gala i tenir clara quina és la mecànica. No és Eufòria, hi ha unes altres regles de joc. El que puc avançar és que les posades en escena seran espectaculars i es donarà molta importància a la qualitat del cos del ball i la manera com es gravaran les coreografies. El públic del plató tindrà molt a dir. No puc avançar res, però ja puc dir que tindrem la visita d’alguns concursants d’Eufòria i això em fa molta il·lusió. Farem una revisió de les seves carreres i veure com estan avançant”, ha explicat.

Els fans d’Eufòria tornaran a poder sintonitzar un contingut dels que els agrada a partir del mes vinent, un bon regal avançat de Nadal que de ben segur que acaba comportant bones audiències a TV3.