‘Crims’ estrena temporada amb una desaparició i rècord històric d’audiència

TV3 sap que Crims és una aposta segura. Carles Porta tornava aquest dilluns en l’estrena de la temporada de tardor, la que només tindrà quatre capítols. Els teleespectadors tenien ganes de misteri i han ajudat la cadena a posar llum a la foscor amb un impressionant 29,3% de share. Parlem d’un rècord històric d’audiència gràcies al cas “Girona-Madrid“, basat en la desaparició d’una dona durant l’octubre del 2013.

En el capítol d’estrena, han intentat esbrinar quina relació hi havia entre la desaparició d’una dona a Girona amb l’aparició del cos d’una dona en un assassinat a Madrid set mesos després. Tot comença amb la denúncia interposada per la filla de la protagonista, que no sap res de la mare des de fa dos dies. No s’ha presentat a la feina i tampoc no agafa el telèfon, el que fa sospitar la Policia. Nou dies després, encara ningú sap què és d’ella.

Han passat 9 dies i ningú no sap res de la Montse. Viu en un pis compartit, que la seva la filla visita i on no troba cap pista. El mòbil no hi és, però el DNI sí. La cartilla del banc indica que no va treure diners.#CrimsGironaMadridTV3 pic.twitter.com/UxkrG7YX5h — Crims (@Crims_Oficial) November 14, 2022

Tot fa indicar que no ha marxat voluntàriament, tenint en compte que té el DNI a casa i no ha tret diners del banc. A poc a poc la investigació continua i troben un amic de la Montse que diu que el dia de la desaparició va estar xerrant amb ella una estona. En aquella trobada, la dona li hauria confessat que una exparella l’estava trucant insistentment per demanar-li que li pagués un deute. Gràcies a la geolocalització del seu telèfon, esbrinen que el senyal va marxar a prop de l’estació d’autobusos i de les obres de l’AVE.

Una desaparició relacionada amb un assassinat a Madrid

Al cap de set mesos, la policia de Madrid troba el cadàver d’una dona en un pis de Madrid. Les proves demostren que ha estat escanyada poc abans de cremar-se part del seu cadàver en un incendi que va destruir pràcticament tot el que hi havia a dins del pis. Estan investigant qui és aquesta noia, la que creuen que és una jove danesa. Serà en el següent capítol quan resolguin què té a veure aquesta mort amb la desaparició de la Montse.