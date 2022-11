Calçots cremats i salsa avinagrada en el primer ‘Joc de cartes’ a Madrid

Marc Ribas i l’equip de Joc de cartes han viatjat fora de Catalunya per primera vegada per buscar el millor restaurant de calçotada de Madrid. Els calçots han aterrat amb força a la capital espanyola i han volgut recomanar gastronomia catalana de la mà de quatre restauradors. En aquesta ocasió, ha destacat el bon rotllo entre els concursants. Hi ha hagut tensió en la confrontació final, però res a veure amb entregues anteriors en què s’han dit de tot. Aquí, de fet, la Maribel del Saffron ha acabat agraint una puntuació baixa perquè això l’ajuda a millorar… una frase impensable en altres emissions.

El primer restaurant analitzat era el del Xavier Saludes, que oferia un menú de calçots molt complet i bo amb el plat que acabaria sent escollit com el millor de tot el programa. Curiosament, no es tractava dels seus calçots… sinó l’ànec salvatge amb albergínia que ofereix en el seu Matritum.

El plat estrella d’aquest programa també se l’emporta el Matritum, per l’ànec salvatge amb albergínia. Enhorabona, xef! I ara, després de ser lluny de Catalunya, però menjant cuina d’aquí, toca tornar a casa. Ens veiem al pròxim #JocDeCartesTV3! pic.twitter.com/oLh4vYNhgq — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 9, 2022

Calçots plens de terra i resultats decebedors a Joc de cartes

Ell ha acabat sent el guanyador final, però no ens avancem. El següent xef era l’Antonio Melgar, un andalús amb autèntica passió per la terra catalana i per ell mateix, tenint en compte que no feia més que dedicar-se floretes. El Olivo ha convençut bastant els rivals, que l’han convertit amb el que ha tingut una valoració més alta pel que fa als calçots en si. Puntuat amb un 5,7; a l’home li ha semblat una nota deficient: “Ja hi comptava, que els meus serien els millors. Ara bé, aquesta és una puntuació massa baixa”. L’home ha fet riure molt al Marc Ribas, que ha acabat aplaudint el seu sentit de l’humor.

Marc Ribas tasta els calçots de quatre restaurants de Madrid | TV3

Després hem conegut la proposta gastronòmica de la Maribel Gutiérrez, una dissenyadora tarragonina que va decidir provar sort en el món de la cuina a Madrid. Ella presumeix de tenir la millor salsa de calçots de tota la ciutat, però els rivals de Joc de cartes ho han negat taxativament. De fet, la salsa ha estat una de les propostes que menys han agradat: “La salsa té massa vinagre i no s’agafa bé als calçots, que són deficients i tenen molta sorra… prou per construir una casa amb ells”, li han arribat a dir.

També li han criticat el servei, als qui han acusat de no preocupar-se pels comensals: “En cap moment ens van ni saludar, ni preguntar ni va haver-hi cap comunicació en un local tan acollidor hauria d’anar tot en la mateixa línia i el servei no ho feia“. Ella ha reconegut que això és el pitjor que li podrien dir i que s’ha quedat parada perquè ella sap què diuen sobre el seu tracte cap al client i sempre és tot bo.

El barceloní David Suriol, molt enfadat pel suspès als seus calçots

L’últim participant era en David Suriol, segurament el participant més conegut després d’estar 20 anys en un restaurant bastant popular a Madrid anomenat El Calsot. Tots els companys arribaven amb les expectatives molt altes i això ha acabat jugant en contra del David, que ha acabat suspenent amb un 4,9. El cuiner no s’ho creia i ha manifestat la seva indignació: “No m’esperava una puntuació tan baixa. Han estat molt cañeros i han puntuat així per poder guanyar. Jo m’esperava un 6,5 i em trobo una nota molt baixa… I el pitjor és que m’agradaria saber què no els ha agradat per poder millor i no m’han dit res concret”.

Ha estat llavors quan la resta ha confessat per què l’han suspès: “A mi hi ha hagut certes coses que m’han desubicat”. La Maribel ha estat una mica més dura: “Me l’esperava molt millor, la veritat. Teniu molta fama i m’esperava molt més. Els meus seran pitjors que els teus, però no fa 20 anys que m’hi dedico com tu”. I, finalment, l’Antonio ha dit la més grossa: “Els calçots estaven molt cremats i gairebé no es podien menjar”.

El xef barceloní ha acabat en última posició del rànquing i això l’ha indignat de mala manera: “Aquí no han valorat res, ni el treball de l’equip, ni el menjar, ni els calçots, ni l’espai ni la cuina. Crec que han anat una mica a saco”.

Un programa que ha agradat moltíssim, especialment perquè ha sorprès que es parlés català pràcticament tota l’estona mentre que això no passa en alguns episodis gravats a Catalunya. Les puntuacions poden haver estat una mica injustes, però el resultat final ha convençut en general.