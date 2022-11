Llàgrimes a ‘El Foraster’ per la confessió d’un pare: “Quanta tendresa”

El Foraster ha visitat Vilaller, el poble més petit de la comarca menys poblada de tota Catalunya. Situat a l’Alta Ribagorça, els seus 554 habitants han rebut el Quim Masferrer amb els braços oberts en el programa que han emès aquest dilluns “per a tots aquells que no haguessin marxat de pont”. Entre els moments més comentats, ha destacat la discussió entre dos companys de feina que diuen apreciar-se molt… encara que fan evident que no se suporten: “Aquest parla molt, però no en té ni p… idea. Només vol que manar. Ara bé, ni tan sols el gos li fa cas”.

Quim Masferrer sobrevola l’Aneto amb unes vistes increïbles

El presentador ha tocat el cel gràcies a en Jairo, que amb la seva avioneta l’ha portat a sobrevolar l’Aneto. Els paisatges des del cel eren encara més espectaculars, el que ha permès que el programa emetés unes imatges ben maques que convidaven als teleespectadors a viure un moment així.

Quim Masferrer vola en avioneta | TV3

A Vilaller, en Quim Masferrer també ha conegut un grup de dones que li han reclamat el carnet feminista per poder accedir a les instal·lacions. Contentes d’haver-se guanyat aquest lloc de poder, han deixat clar que creuen que haurien d’haver-ho aconseguit molt abans.

Les dones al poder, sempre! ✊

El moment més emotiu d’El Foraster a Vilaller

Com és habitual en aquest programa tan estimat de TV3, també en aquesta emissió hi ha hagut temps per a les llàgrimes. El causant de tanta emoció ha estat un veí que s’ha trencat en recordar la imatge del fill a l’hospital quan el van induir al coma. El fill va tenir un accident i, en un principi, el pronòstic era molt dolent perquè creien que no podria tornar a caminar: “Els fills són el més gran del món. Estic molt orgullós del meu fill. Mai no m’ho havia dit, li costa molt”. Ha reconegut que pensar que el podia perdre va ser un dels moments més durs de la seva vida, el que ha trencat el cor dels teleespectadors.

L’opinió ha estat unànime, així com els aplaudiments que ha rebut el programa: “Mira que em fas riure, però no sé què passa que sempre acabo plorant“, “Ells són molt i molt bons. La gent tenim moltes històries i emocions que saben trobar i explicar”, “Els episodis d’El Foraster són un patrimoni cultural. Sempre emocionen”, “Llagrimeta, quanta tendresa” i “M’agradaria tornar a felicitar els guionistes d’El Foraster que fan brillar el Quim Masferrer i donen vida a les històries anònimes que ens emocionen cada setmana” són alguns dels comentaris que han rebut.

Em passa el mateix.

