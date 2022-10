Quim Masferrer i Arcadi Alibés fan ‘running’ junts a ‘El Foraster’

Quim Masferrer ha mostrat una faceta desconeguda en El Foraster d’aquesta setmana, que s’ha traslladat fins al Berguedà per visitar L’Ametlla de Merola. Parlem d’una localitat de només 180 habitants que va néixer com a colònia tèxtil a la vora del riu Llobregat, el que l’atorga un ambient de comunitat que encara s’hi respira. Són pocs, però això no impedeix que tinguin un dels Pastorets més famosos de tota Catalunya. I n’estan ben orgullosos, tal com han demostrat en una nova entrega d’aquest programa tan estimat de TV3. Ara bé, en aquesta emissió tots s’han assabentat que el Moisès deixarà d’encarregar-se d’organitzar-los després de més de 20 anys en el càrrec.

Entre 150 i 160 persones participen en els Pastorets. I el poble té 180 habitants! 😱

Qui són els 20 que no hi participen? Que aixequin el braç!#AmetllaMerolaTV3 pic.twitter.com/Fd0KPZZ3fP — El Foraster (@elforasterTV3) October 24, 2022

Segons diuen, l'Ametlla de Merola és el poble que més reunions fa de tot Catalunya. Algun poble creu que pot rebatre el títol o els hi donem la copa? 🏆#AmetllaMerolaTV3 pic.twitter.com/xsJhn4NveE — El Foraster (@elforasterTV3) October 24, 2022

Quim Masferrer fa running amb l’Arcadi Alibés de TV3

I per què dèiem que hem vist un presentador diferent en aquesta emissió? El presentador estava passejant tranquil·lament pel poble quan s’ha trobat l’Arcadi Alibés, l’encarregat de la secció d’Esports del Telenotícies. La sorpresa en trobar-se ha estat mútua, però ràpidament han explicat què hi feia el periodista allà: “Aquí no soc pas jo el foraster, Quim, jo soc fill d’aquest poble perquè vaig néixer aquí“.

El presentador ha reconegut que va marxar-hi fa 40 anys, però que això no ha impedit que continuï tornar-hi: “Intento venir un cop per setmana o, com a màxim, cada quinze dies. I què faig? Doncs córrer, el que anava a fer tot just quan m’has aturat. No sé si saps que jo faig maratons, doncs va ser aquí on vaig començar a córrer; precisament en aquesta plaça en què ens trobem perquè era on estava situat el pati de la meva escola”.

Amb quin veí “il·lustre” del poble es trobarà a l' #AmetllaMerolaTV3? 👀 pic.twitter.com/ewrOjI8JOZ — El Foraster (@elforasterTV3) October 24, 2022

Com no podia ser d’una altra manera, l’Arcadi ha convençut el Quim perquè es posés roba d’esport i anés a córrer una mica al seu costat: “Jo he fet 150 maratons per tot el món. És important fer esport per salut i per poder arribar als 62 anys així”, deia tot assenyalant-se en un gest que faria molta gràcia al Quim Masferrer.

Quim Masferrer fa exercici a El Foraster | TV3

Un altre dels protagonistes d’aquest programa ha estat l’Enric, un veí del poble que encara reparteix diaris cada dia als seus 84 anys. De la seva història, ha emocionat que tingués tan present la dona: “Ella va ser el meu gran amor, una dona amb qui em vaig enamorar entre els telers”.

El Foraster té els teleespectadors de TV3 totalment captivats

Una setmana més, Twitter s’ha omplert de comentaris molt positius cap al programa de TV3 que lidera en Quim Masferrer. Es mostren encantats davant la senzillesa i proximitat del presentador, així com la sensibilitat que transmeten les històries que s’expliquen. Els teleespectadors s’han emocionat i no els ha fet vergonya reconèixer-ho: “Ara ve la llagrimeta de cada programa” o “Que bonic és estimar i que bonic és veure persones com l’Enric que recorden i encara estimen aquells qui j no hi són”. Han agradat moltíssim Els Pastorets del poble, així com l’ambient que s’hi respira: “Gràcies per ensenyar-nos que, més enllà de la Diagonal, hi ha vida i cultura. I, sobretot, hi ha orgull de ser de poble”.

#AmetllaMerolaTV3

Ara ve la llagrimeta de cada programa …. — Otger Monteagudo (@JoanenF) October 24, 2022

Mentres hi ha record hi ha vida, que bonic és estimar i que bonic és veure persones com l’Enric que recorden i encara estimen aquells qui ja no hi són i han estat importants per un mateix. #ElForaster #AmetllaMerolaTV3 — Arnau Llambrich (@arnau_llambrich) October 24, 2022

Els pastorets de l'Ametlla de merola es una raó de ser. Qui perd els orígens per la identitat!!! #AmetllaMerolaTV3 — SJ (@suzannej80) October 24, 2022

#AmetllaMerolaTV3 una colònia industrial ben viva i culturalment activa, amb un patrimoni festiu que enorgulleix als seus veïns/es i als qui no ho som.

Gràcies @elforasterTV3 per ensenyar-nos que, més enllà de la Diagonal, hi ha vida, cultura i sobretot, ORGULL de ser de poble! — Xavi Raventós (@ElXaviRaventos) October 24, 2022