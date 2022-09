‘El Foraster’ emociona amb el testimoni d’un pescador de 89 anys

El Foraster no ha fet vacances per la Mercè. TV3 ha emès un nou capítol aquest dilluns, en el qual Quim Masferrer ha visitat el Serrallo, un dels barris marítims més autèntics de Tarragona. Des dels seus orígens ha estat marcat per l’activitat pesquera, la que encara dona feina a la gran majoria dels seus 1.150 habitants. Tots són conscients, però, que els joves ja no volen dedicar-se a un món tan complicat, el que els preocupa perquè molts creuen que estan vivint l’última generació de pesquers tal com els hem conegut fins ara.

Aquesta emissió ha agradat molt, fins al punt d’haver aconseguit un boníssim 22,4% de share. Cal destacar, però, que venia tot just després d’un Piromusical de rècord que ha estat el més vist des del 2017 amb el 30,9% de quota de pantalla.

Els teleespectadors, emocionats amb la dedicació del Josep i la seva barca

Però tornem al Serrallo. El Quim Masferrer ha pogut parlar amb pesquers de quatre barques diferents que surten cada nit al mar, però tothom ha destacat la història del Josep l’Hospitalero. Ell és el pescador més vell i estimat del barri, que va començar al mar amb només 9 anys i que demostra que la dedicació és la base d’aquesta feina tan i tan vocacional: “Aquesta barca té 68 anys, els meus pares ja eren pescadors. Jo estic jubilat, però continuo sortint a pescar… amb els prismàtics, per això, per si em veu la policia. El dia que em diguin que ja no puc sortir, em moriré”.

Els teleespectadors s’han emocionat amb ell: “89 anys, els rems són més grans que ell, però encara manté la força. Només vull plorar sol i abraçar a en Josep” o “A tots els pobles de pesca encara queda un Popeye com en Josep. Llarga vida!” són alguns dels missatges que li han dedicat.

També hem conegut el paper de la Rosa, la secretària de la Confraria de Pescadors, qui reconeix que els fa de mare i que controla tot el que passa al port gràcies a les 38 càmeres que hi té instal·lades. Ha estat ella qui ha alertat que el futur de la pesca està en perill, en el que coincideix bona part de l’audiència: “Bé pel Serrallo. Ja era hora que es visibilitzés la feina dels pescadors. Són essencials!“.

