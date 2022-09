Polèmica a TV3 per una família castellanoparlant a ‘Persona Infiltrada’

Xavier Graset ha estat el convidat estrella del Persona Infiltrada de Marta Torné aquest dijous. El programa ha permès conèixer la cara més simpàtica i extravertida del presentador del 3/24, però no ha estat això sobre el que més s’ha parlat. De fet, aquesta ha estat una de les emissions més polèmiques del programa. I això per què? Doncs per l’elecció de la família participant, la que presentaven com a catalanoargentina de Terrassa encara que cap dels dos pares no parlava absolutament res de català i el fill tampoc no gaire.

No ha agradat gens que presentessin una família castellanoparlant, ja que consideren que podrien haver-ne trobat qualsevol altre que sí que parlés català i que, per tant, fes més per a un programa de TV3. A més a més, han trobat que la mare era massa malparlada i que això també ho haurien d’haver tingut en compte abans de seleccionar-los.

Per fi és dijous! Aquesta nit tindrem en @xgraset, una família argentina separada que encara comparteix sostre i 5.000 euros en joc. Els ingredient ideals per obtenir un gran programa. No us el perdeu! #PersonaInfiltradaTV3 pic.twitter.com/53KZh2geoH — Persona infiltrada TV3 (@InfiltradaTV3) September 22, 2022

Els teleespectadors de TV3, enfadats per l’ús del castellà en el programa

Els teleespectadors del programa de la Marta Torné han criticat que hagin escollit una família que parlés en castellà, ja que consideren que no concorda amb l’objectiu i propòsit de la cadena de reforçar la llengua catalana.

Hem pogut llegir: “A TV3 per fer el concurs de Persona Infiltrada no han trobat cap família que parli català. Sort que TV3 era una televisió per aprendre i reforçar el català”, “Quan a Joc de cartes ja teníem pocs concursants que parlessin català, ara la Persona Infiltrada s’uneix a la moda de TV3. Quin fàstic, la veritat”, “Avui a Persona Infiltrada, la confirmació que el castellà no corre cap risc a Catalunya, corre risc el català. Família argentina, 20 anys a Catalunya i ni un borrall de català. Els fills, educats aquí, pel mateix camí”.

D’altres han coincidit que TV3 s’ha equivocat en aquesta elecció: “Trobeu normal que una televisió feta en els seus orígens per divulgar i normalitzar la llengua pròpia de Catalunya faci ara programes per eixamplar i divulgar la llengua castellana? És un escàndol”, “Si no entens el castellà, no pots entendre el programa”, o “Tot en castellà a la televisió pública catalana. Quan puc deixar de pagar impostos per aquests usos que considero innecessaris?”.

A @tv3cat x fer el concurs de persona infiltrada , no ha trobat cap família q parli català.

Sort q TV3 era una tv x aprendre i reforçar el català — tramp tramp tramp (@tramptramptramp) September 23, 2022

Quin fàstic, la veritat… — Manny (@Manny_Guido) September 22, 2022

Avui, el #PIGrasetTV3 (que no he vist des del minut 2 de programa) la confirmació que el castellà no corre cap risc a Catalunya. Corre risc el català.

Família argentina, 20 anys a Catalunya, ni un borrall de català.

Els fills, educats aquí, pel mateix camí.#EixamplantLaBase — ᗩlbertDM ||*||🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@albertdmcat) September 22, 2022

Trobeu normal que una televisió feta en els seus origens per divulgar i normalitzar la llengua pròpia de Catalunya faci ara programes per eixamplar i divulgar la llengua castellana?

És un escàndol, @tv3cat#PIGrasetTV3 — jaVme X* (@tietminguet) September 22, 2022

#PiGrasetTV3 si no entens el castellà, no pots entendre el programa. — Gerard Albert (@asterisckat_x) September 22, 2022