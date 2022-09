‘El Foraster’ entra a la casa del Mag Lari en un programa molt divertit

Quim Maferrer ha tornat a enamorar els teleespectadors de TV3 amb la segona entrega d’El Foraster. En aquesta ocasió viatjaven fins a Castellserà, a la comarca de l’Urgell, un petit poble de 976 habitants que ha demostrat que tenen art pels quatre costats. Poques vegades havíem vist el presentador rient tantíssim com ha fet en aquesta escapada, una visita en la que ha gaudit i ha fet gaudir. Aquesta localitat destaca per tenir una de les postes de sol més maques de tota Catalunya, del que han volgut presumir en aquest gran aparador. Ara bé, un dels moments que més curiositat ha generat del capítol ha arribat quan han pogut entrar a la casa del Mag Lari.

Si tu també creus que les millors postes de sol passen a #Castellseràtv3… ♥️ pic.twitter.com/BWch5dn8pT — El Foraster (@elforasterTV3) September 19, 2022

Així és La Casa dels Àngels, la joia del Mag Lari

El Mag Lari és un dels habitants més coneguts d’aquest poble, que rep sovint la visita de molts curiosos que han descobert que allà el mag hi té un racó molt especial. Parlem de La Casa dels Àngels, una casa convertida en museu en què l’il·lusionista presenta una experiència única en què pots visitar una casa encantada del segle XVI amb portes secretes, escales sinistres, catacumbes i antics objectes sorprenents.

Quim Masferrer ha pogut entrar-hi i ha relatat l’experiència: “Entro i vinga habitacions, passadissos, miralls i tot ple de coses de màgia. I hi ha un moment allà dins en què et perds! Entrem a una habitació plena d’objectes estranys en què també hi havia escopetes. És una passada, jo estava flipant“.

Com és la casa del @maglari a #CastellseràTV3? Que comenci el tour house 🏡🪄 pic.twitter.com/VfWv5BeKfH — El Foraster (@elforasterTV3) September 19, 2022

Quim Masferrer riu com mai en aquest segon capítol de la temporada

El Foraster sempre aconsegueix trobar els personatges més estrafolaris de cada poble, així com les històries més divertides. En aquest episodi, Quim Masferrer ha xerrat amb una parella artística que no va tenir molt bona sort en una actuació: “Estàvem actuant i del camp del costat van començar a tirar fems, feia vent i va començar a venir cap a nosaltres… Tant nosaltres com el públic van acabar emmerdats”.

Els "Campi qui pugui" sembla que no van fer honor al seu nom quan els va venir la merda a sobre 💩 #CastellseràTV3 pic.twitter.com/FNe2rSsnRk — El Foraster (@elforasterTV3) September 19, 2022

La seva cara ho diu tot! 😁



Aquesta nit, compartirem una molt bona estona amb @elforasterTV3 a Castellserà, un poble ple d’artistes #ElForasterTV3 https://t.co/PJYWOtbnAx pic.twitter.com/q6QiONR2yK — TV3.cat (@tv3cat) September 19, 2022

Què opinen els teleespectadors?

És habitual que els teleespectadors aplaudeixin tots els capítols d’El Foraster, un dels programes més estimats de TV3. Com era d’esperar, també aquest capítol tan divertit els ha agradat: “Em fas plorar i riure en cada programa. Gràcies, Quim. Gràcies, El Foraster. Gràcies, Castellserà”, “Un dels millors programes que ha parit la televisió pública de Catalunya és El Foraster, sense dubte” o “Imatges, músiques, expressions. Futbol, art, carrer, casa, aigua. I cada setmana el Quim Masferrer fent-nos compartir aquesta gran estona a El Foraster” diuen alguns convençuts que aquest espai és dels que més agraden.

Em fas plorar i riure en cada programa, gràcies @QuimMasferrer gràcies @elforasterTV3 y gràcies #castellseràTV3 — David (@dlayd50) September 19, 2022