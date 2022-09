Ricard Ustrell (Sabadell, 1990) s’embarca en una nova aventura professional a partir del pròxim 17 de setembre, moment en què es posarà al capdavant de Col·lapse. TV3 va sorprendre molt en anunciar la cancel·lació del Faqs, un programa polític que donaria pas a un d’entreteniment. El que pocs s’esperaven era que es quedés amb aquesta franja tan potent la productora del presentador sabadellenc, que torna als dissabtes a la nit. El següent pas era abandonar el Planta Baixa per poder centrar-se en aquest projecte setmanal, el que s’ha acabat convertint en la gran aposta de la cadena pública catalana de cara a la pròxima temporada. El Món entrevista Ricard Ustrell per saber més detalls sobre el nou espai de TV3.

Com va aquesta darrera fase de la preparació de Col·lapse? Tot a punt?

Fins que no estiguem fent el pilot… Aquest és un programa nou i hi ha moltes coses que encara no tenim tancades. Ara bé, les farem!

Com s’estructurarà el programa?

Cada programa serà un esdeveniment i, per tant, cada dissabte a la nit podreu trobar-hi coses diferents. Però la idea i l’esperit del programa té a veure amb la tardor que diuen que ens espera, que serà apocalíptica i en la que sembla que el món que ve serà horrorós. Llavors nosaltres el que hem volgut fer ha estat construir una mena de refugi on passar les nits del dissabte mentre el col·lapse no arriba. Això no vol dir que no siguem impermeables a l’actualitat, però el que intentarem és que no ens desbordi l’actualitat com ha passat durant tots aquests anys. No volem renunciar a l’actualitat en cap cas, repeteixo, però aquest no serà un programa de desbordament d’actualitat. Nosaltres reivindiquem el dret a entretenir, que és una cosa que hem perdut. Hi haurà música, tindrem una banda en directe, 100 persones de públic i tot de coses.

Tenen tancada la llista de col·laboradors habituals?

No vull avançar cap dels noms perquè m’agradaria no dir res fins al primer programa. Vull que la gent engegui la televisió i se sorprengui. Hi veurem famosos, això sí, intentarem portar gent potent.

Aquest serà un espai d’entreteniment sense lloc per a la política?

Política n’hi haurà, però el que no hi haurà seran polítics. Aquesta és la meva intenció, almenys, si després hi ha una catàstrofe… Nosaltres a Col·lapse parlarem de tot allò que ens preocupa fora de la política, el que no farem és un debat sobre la Laura Borràs. No parlarem de la política en si. Les coses de la política o la política de les coses? Nosaltres només parlarem de la segona, de la política de les coses. Si ens plantegem canviar de vida radicalment, això en el fons té un debat polític. Si parlem dels caçadors de senglars, doncs també hi haurà un debat polític.

Cada programa serà diferent, deia. Que l’1-O sigui dissabte i, per tant dia de programa, no tindrà repercussió en l’emissió?

Aquell dia nosaltres no tindrem programa perquè TV3 emetrà un especial sobre l’1-O. Aquell cap de setmana emetran Col·lapse diumenge de manera excepcional.

Ricard Ustrell acudeix a la presentació de la nova temporada de TV3 | Mireia Comas

Ha abandonat Planta Baixa, que a partir d’aquest dilluns 5 de setembre experimentarà un gran canvi. Les modificacions no sempre agraden… Vostè com ho veu?

Jo estic encantat i crec que la idea és molt sòlida i l’Agnès Marquès i el Maiol Roger ho faran superbé. Estic molt content de tot el que hem construït en aquests tres anys en què el programa ha anat creixent, perquè s’està fent gran. Ara estarà bé perquè faran alguna cosa diferent, moltes innovacions que potser jo no m’hagués atrevit a fer. Ara ho estan fent i crec que els anirà molt bé.

Ara és el seu torn d’aventurar-se en un projecte nou i arriscat.

Sí, jo sempre dic que si d’aquí a tres mesos no va bé, marxaré a casa. Però tant de bo vagi bé! Aquesta és una franja xula, encara que hi ha molta competició i dissabte a la nit sempre és complicat. Em ve molt de gust gaudir-ho perquè jo en el Faqs vaig tenir una sensació estranya… El Faqs vaig patir-lo molt i no el vaig gaudir. Ara és una oportunitat per poder gaudir i tenir temps per fer-ho.

Temps no deu quedar-li molt, tenint en compte que ara la seva productora tindrà dos programes molt potents a la graella de TV3.

Estic darrere perquè els programes funcionin, però aquesta no és una feina de dia a dia. M’he alliberat de la feina que implicava tenir un programa diari. És clar que ara tindré feina d’altres coses amb la productora i feina a casa, ja que enguany vull dedicar-me a cuidar molt de la paternitat. La meva parella no podrà fer tantes coses i em tocarà a mi, que vull fer aquesta aposta personal. Em ve molt de gust també perquè la petita té 11 mesos, una edat maca malgrat que a les nits ens costi dormir encara.

Està preparat per a les crítiques?

Sí, sempre estem preparats perquè les crítiques són bones. Si algú et critica és perquè el que fas està generant interès i a mi això m’anima.