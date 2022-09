TV3 potencia l’entreteniment: humor irreverent i molts programes nous

TV3 ho té tot preparat per iniciar una temporada carregada de producció pròpia en la que combinaran programes nous i apostes consolidades. La cadena de televisió pública comença una nova etapa a partir de dilluns 5 de setembre, la que arriba en una bona època que la direcció vol aprofitar. L’objectiu és impulsar la transformació que volen fer cap a l’entreteniment amb continguts transversals. I a efectes pràctics, tot això en què es reprodueix?

Els Matins i el Tot es mou informaran els teleespectadors matinals

Els Matins experimentaran una renovació que serà evident només comenci, tenint en compte que la cara visible serà una altra després de 10 anys amb la Lídia Heredia al capdavant. Ara serà l’Ariadna Oltra qui agafi les regnes d’un projecte al que torna després d’uns quants anys lligada a altres projectes. A la presentació ha deixat clar que està engrescada: “Aquesta serà una aposta per explicar tot el que està passant. El plató continuarà sent l’escenari principal en el que rebrem els personatges de l’actualitat abans de passar a la taula d’anàlisi. Aquest és un programa que té història darrere, però que el farem caminar endavant”.

La gran novetat de la franja matinal la protagonitza el Tot es mou, que passa a ocupar el slot que ocupava fins ara el programa del Ricard Ustrell. Helena García Melero anuncia que engegaran a dos quarts d’onze en un plató que canviarà, deixant fora els colors que el decoraven per mostrar un ambient més càlid amb mobles de fusta i una pantalla gegant. La presentadora diu que anirà voltant per tota Catalunya i que no pararà quieta ni tan sols al plató, el que comptarà amb diferents sets. Com a novetat, incorporaran una secció en què visitaran alguns barris de Barcelona: “Farem una enquesta entre els teleespectadors i de tant en tant anirem als barris més votats per donar veu als veïns de la zona”.

Com estarà organitzat el programa? Tindrà una primera franja en què aniran voltant pel territori català, abans de parlar del consum i les inquietuds dels teleespectadors. Després passaran a fer una sobretaula amb algun dels entrevistats del dia i emetran un punt de reflexió amb diferents personalitats. No faltaran temes de salut i també veurem una secció de cuina de batalla i vegetariana.

Les tres presentadores estrelles del matí de TV3 | Mireia Comas

Agnès Marquès presentarà un Planta Baixa renovat

Ricard Ustrell no estarà al capdavant del nou Planta Baixa, que passarà a emetre’s en horari de tardes a partir de dilluns 5 de setembre. Això implicarà un canvi de format, tenint en compte que l’audiència serà molt diferent. Tampoc no tindran el mateix presentador, ja que a partir d’ara hi veurem l’Agnès Marquès.

La presentadora ha anunciat que han fet canvis en el plató perquè acompanyin aquesta idea de novetat: “Mantindrà l’esperit del programa amb mirada pròpia. Ara bé, la gran modificació arribarà a la segona part de l’emissió. Serà aquí quan recuperarem l’espai de l’entrevista, en què parlarem amb famosos d’aquí i de fora durant 30 minuts. Tenim ganes de tornar a explicar les vides d’aquestes persones”. El volen enfocar com un programa d’entreteniment que creuen que serà saludable, una manera de desconnectar en la que tindran una cartera de col·laboradors ben extensa.

Ricard Ustrell i Joel Díaz lideraran les grans apostes d’entreteniment

Ricard Ustrell té un caramalet a les mans. A partir del 17 de setembre la franja dels dissabtes a la nit serà tota seva, una aventura que el té molt engrescat. El presentador es posarà al capdavant de Col·lapse, una aposta per l’entreteniment en què l’humor i la música tindran un pes molt important: “Cada programa serà un esdeveniment amb coses diferents. La idea i l’esperit del programa és que la tardor vinent serà apocalíptica, per la qual cosa hem volgut crear un refugi mentre aquest col·lapse no arribi”, ens explica a El Món.

I d’aquest refugi per al cap de setmana a un programa capitanejat pel Joel Díaz que s’emetrà de dilluns a dijous. TV3 ha decidit recuperar el format del late night, en el que el comediant farà un monòleg que buscarà captar l’atenció dels més joves. Humor irreverent amb col·laboradors divertits que entretindran l’audiència més nocturna durant una hora de durada. Zona Franca començarà el pròxim mes d’octubre, un espai d’entrevistes i humor potent.

La direcció de TV3 introdueix les principals novetats | Mireia Comas

Patrick Urbano, Serapi i Juliana Canet faran riure els divendres

Patrick Urbano, Serapi i Juliana Canet també tindran el seu moment de glòria. Formen un tàndem peculiar al que han premiat amb un programa nou que s’emetrà cada divendres a les 20:10h, un petit acces abans del TN Vespre en el que parlaran dels problemes de la vida quotidiana amb diversos famosos. Un programa nou i fresc amb gent jove i també pensat per a gent jove.

Els grans clàssics repeteixen a la graella

Com era d’esperar, els grans programes també tindran continuïtat a la graella. Marc Ribas està content perquè repeteixen els exitosos Joc de cartes i el Cuines, que esperen continuar triomfant entre els més golafres. El presentador ha anunciat que a partir de la pròxima temporada del Joc de cartes concediran el plat estrella a la millor de totes les creacions, un premi que els aportarà mig punt a la puntuació final.

Els fans del misteri també estan d’enhorabona, tenint en compte que Crims tornarà el novembre. En aquesta ocasió només emetran quatre capítols nous, dels que no han volgut anunciar les temàtiques. Una altra bona notícia? Que ja està preparant episodis nous de cara a la nova temporada.

El Polònia, l’APM, l’Està passant, l’Atrapa’m si pots, El Foraster, Al Cotxe! i Persona infiltrada repetiran. La gran pregunta era sobre Eufòria, el programa revelació d’aquesta temporada. Sembla que encara no tornarà a la graella, però han deixat caure que diran més coses al respecte “ben aviat”.

Tot l’equip de TV3 presenta la nova temporada | Mireia Comas

TV3 aposta per la producció pròpia

Pel que fa als programes nous, destaquen unes quantes incorporacions que començaran a veure’s en les pròximes setmanes. Han volgut fer una aposta pel teatre, que serà la base d’Opera prima. La televisió està treballant en una gran producció teatral en la que actuen veïns del Raval, que seran protagonistes d’una actuació al Liceu que coincidirà amb l’inici de l’emissió d’aquest programa en què es parlarà de teatre d’una manera molt innovadora. També parlaran sobre teatre a Incidents, un format nou que començarà dilluns a la nit en què es parlarà de teatre d’una manera innovadora.

I d’aquí, a un programa sobre la guerra civil que presentarà l’Eloi Vila. En ell, parlaran amb gent que té familiars que hi van combatre i que tenen històries potents. També volen donar importància al futbol femení, la que protagonitzarà un reality en el que estrelles de l’esport mostraran la seva cara oculta.