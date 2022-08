Conversa esbojarrada de Ricard Ustrell i Àngel Llàcer a Catalunya Ràdio

Ricard Ustrell i Àngel Llàcer han estrenat aquest matí la secció setmanal que protagonitzaran a El Matí de Catalunya Ràdio. Formen un tàndem singular, dues estrelles de la comunicació d’aquest país que mantindran unes converses telefòniques que prometen moments molt divertits. En què ha consistit aquest nou projecte? Els oients de Catalunya Ràdio han pogut sentir una conversa surrealista entre ells en la que acabaven parlant sobre sexe i pipí. La Laura Rosel interrompia per poder dir la seva, uns 20 minuts en què han repassat els temes de l’estiu entre riures.

Les anècdotes han estat una constant, fins al punt que Ricard Ustrell ha acabat reconeixent que mai no fa servir els típics lavabos portàtils per culpa de l’incident d’un amic: “Estàvem a la Festa Major de Matadepera i vam voler fer una broma a un amic, a qui vam fer caure de dins del lavabo portàtil. En caure va tacar-se tota la samarreta i va ser un xou”. I d’aquí, a deixar caure que hi ha vegades que pixa assegut perquè li fa mandra fer-ho de peu.

Ara bé, tot començava amb una confessió de l’Àngel Llàcer. La trucada l’ha fet des de Bilbao, on va espantar els fans en desmaiar-se enmig d’una actuació: “Fa dies que tinc mal de cap i angines, el que va provocar que tingués una gran febrada i que em desmaiés en directe. Estava espantat i ho he passat malament, ja que em pensava que tenia la verola del mico aquesta. Però la doctora em va dir que era molt difícil si no havia mantingut relacions sexuals… el que no he fet en tot l’estiu”. Una confessió que donava ales al seu company per mofar-se’n: “Crec que no tens relacions sexuals des de fa més temps, eh? Queden lluny els anys 60 en què tenies una vida sexual activa”.

Àngel Llàcer i Ricard Ustrell treballaran junts | Instagram

Àngel Llàcer i Ricard Ustrell, dos amics en una conversa radiofònica

I d’aquí passaven a comentar el vídeo de la primera ministra finlandesa, que s’ha hagut de fer un test de drogues en filtrar-se un vídeo en què se la veia de festa amb amigues. L’Àngel Llàcer i el Ricard Ustrell han coincidit en què és una vergonya l’allau mediàtica que ha rebut per culpa d’aquest vídeo, el que creuen que no hauria passat si fos un home: “Les ganes que li tenen! L’han fet fer una prova de la droga perquè és una dona”. I a partir d’aquí, han recordat el vídeo Miquel Iceta ballant en plena campanya electoral: “Ell va millorar la seva popularitat i a ella l’han castigat perquè és una dona”.

Tampoc no han faltat les reflexions sobre sexe i l’educació sexual a les escoles. I això per què? En voler comentar la gimcana organitzada per l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’Àngel Llàcer i el Ricard Ustrell han reconegut que ells no van rebre educació sexual, el que denuncien perquè això després pot generar traumes: “Els nens de 12 es troben vídeos porno que no tenen res a veure amb la realitat”. Lamenten que els pares tenen vergonya a parlar d’aquests temes amb els nens, el que ha fet que en Ricard Ustrell volgués compartir una anècdota de quan estudiava a 4t d’ESO: “Vam saber que hi havia un grup de companys que es quedaven a la dutxa després de gimnàstica i es masturbaven. Un dia, un altre alumne es va queixar a la professora i ella els va forçar a aixecar la mà davant de tothom. Va fer que parlés amb els pares sobre el tema i va ser molt violent perquè mai no havien parlat amb els pares sobre aquest tema”.

Poc després l’atenció la tornava a centrar l’Àngel Llàcer, que deia que estava trist perquè havia llegit un estudi en què es diu que la felicitat té forma d’U: “Diuen que a la teva infància ets molt feliç, però que a mesura que es vas fent adult vas entristint-te més i més. Arribes a la part plana als 47-48 anys, justament l’edat que tinc jo. Ara mateix estic al pou, però ja parlarem dels meus problemes d’autoestima una altra setmana. El que vull dir és que la bona notícia és que després la corba de la felicitat torna a pujar i per això la gent jubilada és tan feliç”.

Àngel Llàcer i Ricard Ustrell han anat de vacances junts | Instagram

Aquest ha estat el primer dia del seu Comuniquen, una secció en què han demostrat la bona sintonia i la facilitat que tenen per anar saltant d’un tema a un altre. S’han acomiadat de l’audiència molt contents, tot reconeixent quins plans tenien per a la resta del dia: l’Ustrell deia que tenia previst fer una coca de iogurt i el Llàcer es disposava a anar a comprar al mercat. Dos amics que han entretingut els oients de Catalunya Ràdio i que pretenen fer-ho cada dimarts.