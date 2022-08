Sorpreses i fitxatges molt potents en la nova temporada de Catalunya Ràdio

Catalunya Ràdio té ganes de créixer i ha preparat una nova temporada que fa goig. L’emissora pública ha volgut obrir les portes de l’estudi en la seva presentació per anar en sintonia amb el leitmotiv d’enguany, en el que diuen que casa seva és també la casa dels oients. Aquest ha estat el primer acte públic del nou director, Jordi Borda, que recull el repte i testimoni de la tria que han fet pel seu projecte després de 20 anys a la casa. La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, l’ha rebut amb els braços oberts i ha deixat clar que confien en apostes fresques i renovades per arribar a més gent; amb apostes digitals i productes d’autor que s’inclouen en el projecte de transformació i sinergia amb TV3 que volen potenciar.

🎙 Foto de família dels realitzadors de @CatalunyaRadio amb la presidenta de la @ccma, @rosa_roma, i el director de l'emissora, @jordiborda, abans d'explicar les novetats de la temporada 2022-2023 a la premsa#UsEstàvemEsperant#BenvingutsACasa pic.twitter.com/2YkTH8N4dX — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) August 26, 2022

Laura Rosel presenta les novetats d’El matí de Catalunya Ràdio

El matí de Catalunya Ràdio continuarà sent el vaixell insígnia de l’emissora, amb una Laura Rosel molt il·lusionada al capdavant. Tenint en compte que la temporada passada van créixer un 26% en audiència, ara volen aprofitar-ho perquè creuen que encara hi ha marge per millorar més. La presentadora explica que el repte d’enguany serà acompanyar els oients en la crisi econòmica que ens espera: “Volem donar-los eines perquè entenguin què vol dir que estiguem en crisi i per això els refrescarem els conceptes econòmics més tècnics que sentim habitualment”.

Aquesta temporada començarà dilluns 29 d’agost, amb un programa matinal que té com a principal novetat el fitxatge de Ricard Ustrell i Àngel Llàcer. Tots dos entraran a formar part de la part d’entreteniment del programa en una petita secció d’una hora a la setmana: “Ni jo mateixa sé ben bé què faran, però tots dos saben comunicar molt bé”, ha dit la Laura a la presentació. A més a més, incorporaran el Joan Miquel Oliver a la secció amb les dives, el Lluis Gavaldà parlarà del món de la música i l’Helena García Melero i l’Agnès Marquès també diran la seva.

L’última hora amb Quim Morales, Charlie Pee i Joel Díez continuarà oferint una anàlisi humorística i transgressor de la realitat en una segona temporada a la que arriben engrescats. El Joel tindrà un peu a la televisió i un altre a la ràdio, el que han deixat clar que no els preocupa: “En aquesta temporada tindrà encara més encàrrecs, així que esperem que no es trenqui. De fet, tenim una aposta interna per veure quant de temps aguanta amb tanta feina”. Com a novetat, l’espai farà diàriament la secció d’encàrrecs en veure la bona rebuda que va tenir l’any passat.

Laura Rosel, a la imatge promocional de Catalunya Ràdio

La tarda de Catalunya Ràdio presenta uns fitxatges molt potents

L’Òscar Fernández i l’Elisenda Carod han aconseguit tenir el programa amb més fitxatges de la temporada. Els més cridaners són el del Jair Domínguez i el Lildami, que s’hi sumen per fer un cara a cara sobre música urbana que descriuen com “tot un experiment”: “Creiem que el Lildami a Eufòria va ser una descoberta en el panorama comunicatiu i que pot funcionar molt bé en tàndem amb el Jair, que és esbojarrat però que també entén de música”.

Ha sorprès que anunciessin que Josep Maria Mainat començarà a participar amb ells en una secció en què portarà les seves iniciatives tecnològiques i científiques per viure mil anys. La broma era obligada i l’ha fet l’Elisenda Carod: “En Mainat va estar dubtant entre fitxar per Crims i per nosaltres, però ens l’hem quedat”, deia tot fent referència a la denúncia contra l’exdona per haver-lo intentat assassinar presumptament. Finalment, destacar la incorporació de Santi Millán a l’última hora del programa.

Aquesta és una temporada de continuïtat en la que intentaran repetir l’èxit de la primera. A l’última hora del programa canviaran el format, per això: “Convidarem gent que vindrà a fer-nos reflexions sobre la vida quotidiana que els ha generat curiositat”. Una habitual d’aquesta part serà la guionista Júlia Cot, que per primera vegada farà humor sobre la seva maternitat en una secció que serà similar a l’estil dels seus tuits. Entre els col·laboradors que repetiran experiència destaca Jorge Javier Vázquez, que hauria insistit molt en poder tornar al programa: “Diu que nosaltres som el seu ancoratge al seny”.

Elisenda Carod i Oscar Fernández, il·lusionats amb la nova temporada | CCMA

Roger Escapa renova la gran aposta del cap de setmana

El programa estrella de la programació del cap de setmana el lidera en Roger Escapa. El periodista torna a posar-se al capdavant d’un Suplement que enguany celebra el 35è aniversari, el que celebraran amb un format nou. Després de dues temporades marcades per la pandèmia, en aquesta tornaran a sortir al carrer: “Sempre que sortim acaben passant coses i en tinc ganes. Farem una petita gira pels teatres catalans que crec que serà molt divertit”.

La marca El comunista es renovarà perquè el Joel Díaz no podrà continuar-hi. En el seu lloc, han explicat que hi posaran diferents personatges de manera rotatòria. Per una altra banda, també incorporaran la Lídia Heredia com a ajudant des de Washington per connectar l’actualitat americana i la catalana, ja que recordem que a partir del setembre la podrem veure allà com a corresponsal.

Roger Escapa promociona la nova temporada | CCMA

Catalunya Ràdio farà una doble aposta de Crims

Crims és tot un fenomen televisiu, però Catalunya Ràdio vol recordar que va néixer a les seves ones. El programa de Carles Costa tornarà a la graella per cinquena temporada consecutiva amb dos capítols per setmana, dissabte i diumenge a les 21 hores: “Hi haurà una doble entrega de Crims per aplaudir els seus bons resultats i per reivindicar que és nostre”, ha dit el director de l’emissora.

Catalunya Ràdio aposta per Crims | CCMA

La Cubana s’alia amb Catalunya Ràdio per primera vegada

La gran sorpresa d’aquesta presentació de la nova temporada tenia nom propi i era el Jordi Milán de La Cubana. Catalunya Ràdio va començar a provar sort amb la ficció sonora l’any passat en uns podcast que van agradar molt, per la qual cosa han decidit continuar explotant aquesta nova manera de fer ràdio. Al llarg de l’any anunciaran els títols de 15 podcasts nous, els que han dit que s’aniran estrenant fins a principis del 2023. Un dels que sí que han avançat és aquest en col·laboració amb La Cubana, en el que farciran aquesta idea amb una comèdia que els tindrà de socis per primera vegada: “Barrejarem informació i comèdia, però poca cosa més vull revelar més perquè volem que sigui una sorpresa. Aquesta serà una cosa de dia a dia, molt actual i que estarà molt bé”.

Els serveis informatius de l’emissora, pendents de l’actualitat

La Gemma Bonet i el Kílian Sebrià tornaran a posar-se al capdavant dels informatius del migdia i la nit, dos dels elements clau en l’esquelet d’aquesta graella. Tots dos són conscients que la tardor serà intensa i que hauran de treballar de valent per explicar tot el que implicarà la crisi econòmica i energètica que pronostiquen. A partir d’una gran xarxa de corresponsals per tot el territori, intentaran donar veu i explicar tot el que passa.

Com a novetat principal, destacar que l’informatiu de la nit passarà a emetre’s a les deu de la nit: “Volem que sigui un informatiu més d’autor, fer un gir a l’espai perquè puguem centrar-nos més en per què passen les coses. Tenim la nostra mirada pròpia del dia des de la nit, moment en què incorporarem la Marta Muntaner perquè ens faci de fiscal en una autocrítica en la que ens digui si realment hem escollit temes que interessen als oients i també als més joves”.

Pel que fa a la informació esportiva, destaquen l’equip propi que han construït amb la Sònia Gelmà al capdavant per fer les retransmissions de tots els partits de Champions del Barça femení. Els esports de Catalunya Ràdio continuaran la proposta multiplataforma de l’any passat, la que avui han reconegut que els va costar en no estar acostumats a sortir per antena. Aquesta serà una temporada intensa amb tres equips catalans a Primera Divisió, el que esperen amb moltes ganes.

🔴 #UsEstàvemEsperant: així sonarà Catalunya Ràdio a partir de dilluns. Et presentem la nova temporada. Benvinguts a casa!https://t.co/gI5OEgR2xy pic.twitter.com/7UaZjGAxAH — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 26, 2022

En definitiva, una nova temporada carregada de novetats amb la que Catalunya Ràdio pretén continuar creixent en audiència.