El nou director de Catalunya Ràdio: “S’ha d’anar a buscar nous públics”

El nou director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, aposta per transformar la ràdio i anar a buscar nous públics que considera que han “desconnectat”. Mirant el futur, vol preparar la ràdio per un nou instrument en les pròximes dècades. Tot i això, destaca que Catalunya Ràdio ja ha fet passos en aquesta direcció.

Borda destaca que ara mateix han de treballar en l’itinerari, a través dels recursos que ara mateix té la ràdio pública catalana. Tot i això, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha posat en valor la feina d’aquests últims anys, de la qual afirma estar-ne “orgullós”. Ha posat d’exemple el programa musical d’Eufòria com a model de multiplataforma, ja que els últims capítols es feia per la ràdio.

Imagina la CCMA com una gran plataforma en catala

Per això, Borda imagina, d’aquí a 5 anys, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) com una gran plataforma en català, amb tot tipus de creadors catalans. “Hem d’anar a buscar creadors de contingut sense deixar enrere les actuals graelles”, destaca el nou director de la ràdio pública catalana.

Els nous directors de TV3, Sigfrid Gras, i de Catalunya Ràdio, Jordi Borda / CCMA

Nou protocol contra el cas Dalmases

Pel que fa al cas Dalmases, s’ha mostrat en la línia del nou director de TV3, Sigfrid Gras, i aposta per establir un nou protocol per a la gent que ve als platons i que no són treballadors de la Corporació. Preguntat per les pressions, explica que ha patit menys pressions polítiques de les que s’esperava. “Les pressions no només són polítiques”, explica. “Els periodistes de successos reben pressions d’advocats o els d’esports, del Barça”, comenta Borda.

Jordi Borda va ser redactor del diari Segre entre el 1993 i 1997. El 1998 va entrar a la delegació de Catalunya Ràdio a Lleida, i l’any següent va accedir al departament d’esports de l’emissora pública. L’any 2003, es va convertir en responsable de la informació sobre el Futbol Club Barcelona i, amb l’arribada a la direcció de Saül Gordillo, Borda va ser nomenat adjunt a la direcció.