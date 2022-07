El nou director de TV3 aposta per un canal Super 3 digitalitzat

El nou director de TV3, Sigfrid Gras, ha presentat la seva carta de presentació explicant que vol una transformació i rellançament de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals (CCMA). Per això, Gras ha dit que vol apostar per una digitalització de TV3 i de Catalunya Ràdio i preparar-se per quan la TDT “ja no funcioni”. Per aquest motiu, vol rellançar el canal Super 3 des de l’àmbit digital, per després empaquetar-ho a la televisió. Segons Gras, l’objectiu de la nova direcció de la cadena pública és centrar-se en els continguts digitals. “Hem de transformar la televisió i apostar pel digital”, explica en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Despolititzar la graella

Segons Gras, el gran repte és aprofundir en els diferents models de difusió i potenciar l’aposta infantil i juvenil des d’una part “lineal”. Alhora, vol reformar l’aposta per la cultura, tot mantenint el liderat de Televisió de Catalunya. “L’objectiu és arribar a tothom i en la forma que vulgui”, destaca Sigfrid Gras.

Gras, en la línia que s’ha anat confeccionant la graella de la temporada que ve, ha anunciat que volen despolititzar la graella i passar aquest contingut als informatius. Alhora, ha anunciat que molts continguts passaran al digital i seguiran apostant per entreteniment de qualitat, com Eufòria.

La nova presidenta de la CCMA, Rosa Romà, al costat de Sigfrid Gras (TV3) i Jordi Borda (Catalunya Ràdio) / Parlament de Catalunya

S’estudia un nou protocol per casos com el de Dalmases

EL nou director de TV3 ha qualificat la seva plantilla de magnífica i creu que hi ha hagut crítiques “exagerades” en relació a aquells que acusaven TV3 de ser una televisió independentista.

Pel que fa al cas Dalmases, explica que hi ha un protocol per casos com aquests entre treballadors, però ara la nova direcció de la cadena púbica està estudiant si es pot aplicat a tot aquella gent que ve de “fora”. És a dir, tots aquells que no treballen a la cadena.

Sigfrid Gras va entrar com a redactor a la delegació de Madrid a Catalunya Ràdio. Entre el 1995 i el 2001 va ser cap de secció de Societat i després de Política. Durant més de 10 anys , va ser el delegat de Catalunya Ràdio a Madrid. Entre el 2012 i el 2016 va ser subdirector dels Serveis Informatius de TV3. El 2016 va ser nomenat adjunt a la direcció de TV3 i director de Continguts i Programes.