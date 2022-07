El FCB digitalitza les eleccions al Consell Consultiu de Penyes

Un total de 30 agrupacions de penyes, representades pels seus presidents, van exercir el seu dret a vot en les eleccions al Consell Consultiu de Penyes del Futbol Club Barcelona que van ser organitzades de manera digital en col·laboració amb la plataforma i protocol de vot digital Vocdoni. Segons van informar conjuntament el club de futbol i la plataforma, la votació per a triar al candidat que representarà a la seva agrupació territorial en el Consell Consultiu de Penyes del club es va dur a terme durant el 21 i el 22 de juliol i els votants van participar a través de dispositius electrònics amb accés a internet per mitjà de l’enllaç facilitat per l’entitat per a l’elecció dels candidats.

En la consulta podien votar els presidents de penyes d’aquelles zones on s’havia presentat més d’una candidatura. Aquesta votació 100% digital “garanteix els drets democràtics dels electors gràcies a la plataforma i protocol de vot digital Vocdoni”, un projecte de codi lliure que fa ús de tecnologies descentralitzades que permetin auditar obertament les votacions i posar al proveïment de qualsevol organització una eina “accessible, fàcil d’usar i amb les máximes garanties”, segons van destacar les dues organitzacions.

La directora de projecte de Vocdoni, Marta Sancho, va explicar que “a través de la plataforma es podien obtenir resultats auditables i transparents, al mateix temps que es preservava l’anonimat i la seguretat de les votacions”. Sancho va assegurar que “Vocdoni ha estat clau per a portar aquest procés de governança cooperativa a l’era digital”.

Aquestes eleccions s’emmarquen en el procés que el club de futbol està duent a terme per a renovar el Consell Consultiu de Penyes, un procés on ja s’han aprovat les candidatures de 25 zones, com a solo s’ha presentat un sol candidat. L’impuls de les votacions digitals a través de Vocdoni posa de manifest l’aposta que es fa des d’una entitat pel vot digital i que “pot servir com a empenta a la resta d’administracions”.