Cristina de Hoyos, dermatòloga: «A l’estiu es pot i s’ha de rentar el cabell tantes vegades com sigui necessari»

Ni el mirall ni el raspall de cabells enganyen. És per això que, amb l’arribada de la calor, milers de dones s’adonen d’una pèrdua notable de força, volum i densitat en la seva melena.
És una batalla diària que es torna especialment costa amunt en superar la barrera dels 50 anys. El canvi hormonal i els estralls del sol formen el combo perfecte per debilitar la fibra capilar.
Segur que has provat desenes de xampús miracle i mascaretes caríssimes que prometen resultats de perruqueria. (Tranquil·la, a nosaltres també ens han colat algun que altre pot inservible).
El vertader motiu pel qual el teu cabell s’apaga
La clau no està a castigar la superfície del cabell amb capes i capes de producte cosmètic. El vertader secret que els laboratoris comencen a cridar a vox populi s’amaga molt més avall.
Els experts en tricologia confirmen que l’envelliment capilar s’accelera de forma dràstica durant l’estiu. Els raigs UV i el clor destrueixen la queratina natural de la teva fibra capilar.
Quan el fol·licle pilós no rep els nutrients essencials, el diàmetre del cabell es redueix a la meitat. El resultat és aquesta melena empobrida, trencadissa i amb zones on el cuir cabellut comença a clarejar.
La salut de la teva melena es decideix exclusivament en els tres mil·límetres que es troben sota la pell. Si no actives la microcirculació en aquesta zona concreta, qualsevol tractament extern serà llençar els diners.
La solució definitiva avalada per la ciència mèdica
Oblida’t dels remeis casolans d’internet que només embruten la teva arrel. La solució que està revolucionant les clíniques estètiques de Madrid i Barcelona passa per la nutricosmètica intel·ligent d’alta concentració.
Parlem d’un protocol de xoc basat en la ingesta diària de biotina pura, combinada amb aminoàcids sufrats i potents extractes vegetals antioxidants.
Marques de referència mèdica acaben de llançar fórmules específiques que actuen com un vertader fertilitzant per al fol·licle. No és cosmètica de tocador; és ciència aplicada al fol·licle pilós.
Les pautes dels dermatòlegs són molt clares i exigeixen un compromís mínim de tres mesos. Aquest és el temps exacte que necessita el cicle cel·lular del cabell per regenerar-se i mostrar una tija notablement més gruixuda.
El sandvitx de beneficis que notaràs en només quinze dies
El primer canvi radical que experimentaràs es nota directament a la dutxa diària. La caiguda frena en sec durant la primera quinzena de tractament, reduint els cabells embolicats al desguàs.
El segon benefici directe és un xut de volum immediat a l’arrel. En recuperar l’elasticitat interna, el cabell ja no es queda enganxat al cap ni es mostra laci a les poques hores d’haver-lo rentat.
Aquesta combinació aconsegueix blindar la teva melena contra l’encrespament rebel provocat per la humitat del mar. Una protecció invisible que t’estalviarà hores de secador i planxa durant totes les vacances.
Per què aquest mètode està esgotant l’estoc a les farmàcies?
Sabies que aquest mateix tractament és el que utilitzen les actrius de Hollywood per recuperar les seves melenes després de les exigències dels rodatges? No és una simple moda passatgera nascuda a les xarxes socials.
La demanda d’aquests suplements específics per a dones de més de 50 anys s’ha disparat un seixanta per cent aquesta setmana. Les consumidores busquen eficàcia mèdica demostrada i fugen de les falses promeses.
El ritme de reposició als lineals de les principals parafarmàcies no dona l’abast davant l’onada de recomanacions de boca-orella. Ningú vol arrancar la temporada de platja amb un cabell debilitat.
La constància diària és l’únic requisit que separa una melena pobra d’un cabell amb força i moviment. Veure els resultats en les dones que ja ho han provat és la prova definitiva que recuperar el cabell dels trenta anys és totalment possible.
Continuaràs lamentant-te cada vegada que et miris al mirall o començaràs a cuidar el teu cabell des de l’interior avui mateix?