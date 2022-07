Tallada durant 1 hora l’R4 entre Cornellà i Martorell per una fuita de gas

La circulació ferroviària de l’R4 ha estat tallada durant una hora entre Cornellà i Martorell per una fuita de gas propera a la zona de vies a Sant Joan Despí (Baix Llobregat), segons informa Renfe. Com a conseqüència d’això, els trens de l’R4 nord han iniciat i han finalitzat el recorregut a l’Hospitalet de Llobregat.

El servei, però, ja s’ha restablert, tot i que afectarà durant tot el dia. De forma progressiva, s’aniran recuperant les freqüències i horaris habituals.

Els usuaris de l’R4 sud han hagut d’anar durant aquesta hora de Sant Vicenç de Calders a Martorell i des d’allà s’encaminen a trens de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). De Martorell a Cornellà no hi ha hagut servei i ha estat “inviable” establir un servei alternatiu per carretera per la logística de les companyies d’autocars, segons Renfe. Per això, ha recomanat els viatgers que facin servir altres mitjans de transport en aquest tram.

Circulació tallada entre Cornellà i Martorell per una fuita de gas prop de les instal·lacions i com a mesura de prevenció i protecció per petició de bombers. — R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) July 26, 2022

Hi han anat dues dotacions de bombers

Per tant, els trens de la R4 nord sortiran i acabaran tots els recorreguts a l’Hospitalet de Llobregat, mentre que els de la R4 sud funcionaran només entre Sant Vicenç de Calders i Martorell.

Imatge d’arxiu del servei de Rodalies de Catalunya / Europa Press

El compte de Twitter de l’R4 Rodalies ho ha anunciat minuts abans de les 7 del matí, mentre que abans ho ha fet els Bombers i Protecció Civil, qui han tancat les vàlvules de gas i hi han desplaçat 2 dotacions de suport als tècnics que s’hi han desplaçat a la zona. De fet, no ha estat necessari cap desallotjament.

#bomberscat hi hem desplaçat 2 dotacions de suport als tècnics que s'hi han desplaçat a la zona.

No ha estat necessari fer cap desallotjament. https://t.co/cq3QjnF6bJ — Bombers (@bomberscat) July 26, 2022

Provoca retards a tota la línia

Segons Rodalies, aquesta afectació pot provocar retards i demores puntuals a tota la línia R4, mentre que alguns usuaris s’han queixat pel seu compte de Twitter que no Renfe ha avisat amb antelació. Alhora, afirmen que les megafonies de Martorell, Papiol i Sant Sadurní no funcionen, així com tampoc han avisat de la incidència a Molins de Rei, segons diversos usuaris.