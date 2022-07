La punxada, nou mètode de submissió química per a agressions sexuals

Dues noies han denunciat que van rebre dissabte a la nit unes punxades amb una xeringa mentre ballaven a Les enfants, una discoteca de Barcelona. Aquest és un nou mètode de submissió química que s’utilitza per atordir o deixar gairebé inconscients les víctimes i agredir-les sexualment. Un mètode que ja s’ha vist en milers d’ocasions a França, el Regne Unit i Bèlgica i que ara arriba a Catalunya.

Una de les joves va explicar el seu cas a través d’Instagram i ràpidament es va fer viral. Segons va dir, ella va rebre una punxada al braç i la seva amiga, a la cama. Ràpidament, van anar a demanar ajuda als responsables del local, que les van apartar de la zona de ball. Els símptomes que van notar després de les punxades van ser mareig, desorientació, cansament i son. L’endemà encara tenien dolor a les zones on els van clavar l’agulla, però ja no tenien cap altre malestar.

Primer cas a Catalunya

Aquest no és el primer cas que es dona a Catalunya. Fa dues setmanes una noia de 18 anys va denunciar una situació similar a Lloret de Mar. La jove estava ballant a la discoteca St. Trop’ la matinada del diumenge 10 de juliol quan de sobte “va notar una punxada forta i molta coïssor, després se li va adormir tot el braç i va començar a trobar-se malament, però va pensar que devia ser la picada d’un insecte, així que va intentar no donar-li més importància i tranquil·litzar-se”, ha explicat la noia en declaracions al diari Ara.

L’endemà, la seva mare, que treballa en el sector sanitari, li va veure el braç envermellit i va identificar una punxada de xeringa a l’altura dels deltoides. Seguidament, van acudir a un centre d’atenció primària (CAP) per tal que fessin una analítica a la noia i veure si li havien injectat algun tipus de droga sedant. Els sanitaris, però, no van fer-li cap prova, ja que com que havien passat més de 12 hores van dir que no trobarien cap substància psicotròpica.

Aleshores, van dirigir-se a una comissaria dels Mossos per interposar una denúncia. Els policies desconeixien el protocol a seguir, ja que era la primera vegada que recollien es trobaven en aquesta situació. La policia va reclamar a la noia un informe toxicològic, el qual se li havia negat al CAP, per posar la denúncia. La jove va ser dirigida a l’Hospital de Blanes, on tampoc van fer-li una analítica, però sí que van fer-li un tractament retroviral per prevenir possibles infeccions de VIH o hepatitis.

La noia, finalment, va poder formalitzar la denúncia. “Ens van dir que ara el cas estava en mans del jutge i que s’obriria una investigació policial, però 15 dies després encara no en sabem res més”, ha explicat la jove.

Una xeringa / Pixabay

Punxades durant els Sanfermines

Aquesta pràctica s’ha repetit arreu del territori estatal durant els últims dies després que es conegués el primer cas a una discoteca d’Eivissa el 22 de juny. El conseller de Presidència, Igualtat, Funció Pública i Interior del Govern de Navarra, Javier Remírez, va informar que en durant el Sant Fermí es van presentar vuit denúncies per possibles punxades a diverses persones.

“Quan es produeix aquesta situació, sobretot vinculada a situacions de possible agressió sexual, s’activa un protocol per part del departament de Salut. Es va evidenciar que algunes de les persones van patir punxades, però en les analítiques realitzades es va concloure que no hi havia una substància específica vinculada a una submissió química”, va explicar Remírez.

Tot i que no s’hi detectessin substàncies psicotròpiques, el conseller va assenyalar que “les autoritats sanitàries estan preocupades perquè aquestes punxades puguin derivar en algun tipus de malaltia infecciosa no relacionada amb la submissió química”.

Personal dels equips d’emergències durant el sisè tancament de les Festes de Sant Fermí 2022 / Europa Press

Anar ràpidament a l’hospital

L’Equipo Ágora, una consultoria de polítiques d’igualtat amb més de 20 anys d’experiència, ha alertat del perill sobre aquests nous mètodes que es donen en espais d’oci. Segons ha informat a través d’una publicació a Instagram, les drogues utilitzades en aquests casos són el GHB –èxtasi líquid–, que desapareixen de la sang ràpidament i és difícil identificar-les en una analítica. L’Equipo Ágora ha dit que el primer que s’ha de fer si es nota una punxada és avisar als teus amics perquè et vigilin i seguidament a la policia. A més, és important anar ràpidament a l’hospital per demanar un protocol de submissió química i el tractament preventiu contra el VIH, ja que hi ha la possibilitat que l’agulla hagi estat utilitzada amb més d’una persona.