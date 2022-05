Les discoteques catalanes donaran tapes per les copes per evitar agressions sexuals

Canvi important a les discoteques catalanes per protegir les dones d’atacs masclistes i agressions sexuals. El secretari general de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, ha explicat a l’agència de notícies Europa Press la iniciativa de vint discoteques catalanes, que repartiran tapes per als gots dels clients per evitar que algú pugui introduir drogues a les begudes amb la intenció de cometre agressions sexuals.

El president de la patronal de les discoteques ha assegurat que totes les dones que ho demanin tindran disponibles tapes per a les seves copes amb l’objectiu d’incrementar la seguretat en els locals i evitar agressions sexuals per submissió química. Algunes d’aquestes vint discoteques ja disposaven d’aquestes tapes i renovaran, mentre que altres s’adheriran a aquesta iniciativa per primera vegada. La previsió de la patronal de les discoteques és que els locals puguin disposar d’aquestes eines de protecció en un termini de mes o mes i mig.

Aplicació de mètodes com l’Ask for Angela

Boades ha explicat a Europa Press que els treballadors de les discoteques rebran una formació per prevenir i evitar agressions contra les dones i la seva llibertat sexual. La mesura de les tapes per a les copes s’emmarca en un conjunt d’accions orientades a implementar distintius internacionals de seguretat als locals d’oci nocturn. Per això totes les discoteques que vulguin adherir-s’hi podran fer-ho i rebran formació. Un exemple d’aquesta formació que es farà al personal és el mètode ‘Ask for Angela’, que permet al personal detectar el perill quan una dona pregunta per Angela i protegir-la.

L’aprovació de la llei de només sí és sí

Aquest dijous el Congrés va aprovar la llei de només sí és sí, que estableix que l’agressió sexual és “qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual d’una altra persona sense el seu consentiment”. Així, a partir d’ara es considerarà violació, amb penes de presó més elevades, l’agressió que “consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies”.