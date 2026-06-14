Susanna Griso va començar a treballar a Antena 3 fa molts anys, un aterratge que va venir acompanyat d’una imitació que ara sabem que no va fer-li cap mena de gràcia. La presentadora catalana ha estat entrevistada al programa de Mamen Mendizábal, en el qual l’han fet enfadar quan li han recordat com la imitava Silvia Abril quan treballava a l’Homo Zapping. A ella no li va agradar que interpretessin com era, principalment perquè va enxampar-la molt desprevinguda: “Creia que no em tocaria perquè encara no era molt coneguda, en aquella època, acabava d’arribar a la cadena”.
Quan Susanna Griso va veure que Silvia Abril la imitava, en aquella paròdia, va posar el crit al cel: “Recordo pujar-me per les parets perquè mai no m’havien parodiat”. No li va agradar que la còmica creés un personatge “al marge” del que creu que és ella: “Va crear un personatge molt diferent al que era jo i allò em tenia boja”.
Considera que Silvia Abril va afegir-li uns trets de personalitat que ella no s’hi veu, el que l’humorista també ha reconegut: “A més a més, va anar embogint a mesura que avançava el programa”. Susanna Griso assegura que té bon caràcter i que s’altera poc, però aquella paròdia la va posar nerviosa i això va arribar fins i tot a l’altra: “Crec que Susanna no ho va portar bé i vam tenir algun conflicte amb la directiva d’Antena”.
I és que a la presentadora d’Espejo Público va sorprendre-la que el públic donés credibilitat al personatge. Què ha dit ara? Doncs ha reconegut que va queixar-se del tema “amb algun cap” quan els va veure pels passadissos de la cadena: “Em van dir que no podien fer-hi res, que pensés que era una sort que em parodiessin perquè això volia dir que no era una desconeguda total”.
A María Teresa Campos tampoc no li agradava que la imitessin
Una altra presentadora a qui tampoc no li hauria agradat veure’s parodiada va ser María Teresa Campos, qui ara sabem que també va queixar-se al respecte: “Va arribar a un despatx demanant que la retiressin”. El director del programa, José Corbacho, recorda que la icònica periodista va demanar que no la interpretessin com un elefant quan entrava a plató: “Ens vam demanar que Yolanda Ramos no fes servir tan farciment quan la imitava, que l’estilitzéssim i la mostréssim més prima”.
Queda clar que han estat unes quantes les imitades que han intentat aprofitar-se de la seva influència als despatxos per moure fils i millorar la imatge que projectaven d’elles en aquest programa.