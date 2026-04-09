Edmundo Bigote Arrocet torna a ocupar els titulars de la premsa rosa set anys després de la seva ruptura amb María Teresa Campos. L’humorista xilè va ser la seva parella durant més de sis anys, en els quals va dir-se diverses vegades que havia estat infidel a la presentadora. Ell sempre ho va negar, però acaba de sortir a la llum un testimoni que ho canvia tot. Les coses no van acabar gaire bé amb la icònica periodista i, encara ara, està enfrontat a les filles perquè té previst publicar un llibre sobre la relació que van mantenir. Ara és una altra exparella qui aprofita per posar-lo verd en una entrevista molt potent a la revista Semana: “Entenc el patiment de la família Campos“.
Ens referim a Erika Von Berliner Espinosa de los Monteros, una dona de nom llarg amb la qui també va tenir una història d’amor que va durar sis anys. En el seu cas, es van conèixer a principis dels anys 2000. Molt abans que es fes conegut a Espanya, el còmic va captivar-se per una presentadora equatoriana que ara recorda aquell moment com un “horror“. De fet, assegura que la relació va ser “tempestuosa” per culpa d’un munt d’enganys que van provocar-li molt de dolor: “Edmundo va compaginar la nostra història amb el matrimoni de la segona dona i una altra persona“. Per tant, tres relacions simultànies…
Els detalls de la relació tempestuosa de Bigote Arrocet i la seva exparella
Un amic en comú es va presentar amb l’objectiu que l’Edmundo l’ajudés amb els contactes que tenia als mitjans de comunicació. La noia recorda que, en aquella primera trobada, va ser “molt gentil i cavallerós“: “Em va dir que era empresari i que podríem fer grans negocis i, a poc a poc, es va anar guanyant la meva confiança”. Com també han reconegut altres de les seves amants, sempre les feia sentir “molt bé”: “A mi em feia sentir especial i única, enaltia les meves qualitats i sabia conquistar les dones“.
No tot era maco, per això, ja que va acabar sabent que estava casat i que tenia una altra amant més enllà d’ella: “Vaig descobrir que Edmundo compaginava tres relacions alhora… Em deia que havia de seguir amb la dona per temes de salut, que era mentida, i després vaig saber que tenia una relació amb una altra dona des de feia 12 anys. Al final, només volia que desaparegués de la meva vida”.
I aquí arriba un punt sorprenent, quan la dona reconeix que Edmundo va voler enganyar María Teresa amb ella també: “Quan vaig saber que havia començat una relació amb María Teresa Campos, vaig pensar que em deixaria en pau. Ara bé, mentre estava amb ella va insistit en veure’m. Un dia, de fet, va arribar a trucar-me catorze vegades seguides”.
Una història que demostra, una vegada més, que Edmundo Arrocet no era tan fidel com afirmava.