Edmundo Bigote Arrocet vuelve a ocupar los titulares de la prensa rosa siete años después de su ruptura con María Teresa Campos. El humorista chileno fue su pareja durante más de seis años, en los cuales se dijo varias veces que había sido infiel a la presentadora. Él siempre lo negó, pero acaba de salir a la luz un testimonio que lo cambia todo. Las cosas no terminaron muy bien con la icónica periodista y, todavía ahora, está enfrentado a las hijas porque tiene previsto publicar un libro sobre la relación que mantuvieron. Ahora es otra expareja quien aprovecha para criticarlo en una entrevista muy potente en la revista Semana: «Entiendo el sufrimiento de la familia Campos«.

Nos referimos a Erika Von Berliner Espinosa de los Monteros, una mujer de nombre largo con la que también tuvo una historia de amor que duró seis años. En su caso, se conocieron a principios de los años 2000. Mucho antes de que se hiciera conocido en España, el cómico se cautivó por una presentadora ecuatoriana que ahora recuerda ese momento como un «horror«. De hecho, asegura que la relación fue «tempestuosa» por culpa de un montón de engaños que le provocaron mucho dolor: «Edmundo compaginó nuestra historia con el matrimonio de la segunda esposa y otra persona«. Por tanto, tres relaciones simultáneas…

Todos los detalles de las infidelidades de Edmundo Arrocet | Instagram

Los detalles de la relación tempestuosa de Bigote Arrocet y su expareja

Un amigo en común se presentó con el objetivo de que Edmundo le ayudara con los contactos que tenía en los medios de comunicación. La chica recuerda que, en ese primer encuentro, fue «muy gentil y caballeroso«: «Me dijo que era empresario y que podríamos hacer grandes negocios y, poco a poco, se fue ganando mi confianza». Como también han reconocido otras de sus amantes, siempre las hacía sentir «muy bien»: «A mí me hacía sentir especial y única, exaltaba mis cualidades y sabía conquistar a las mujeres«.

No todo era bonito, por eso, ya que acabó sabiendo que estaba casado y que tenía otra amante además de ella: «Descubrí que Edmundo compaginaba tres relaciones al mismo tiempo… Me decía que debía seguir con la esposa por temas de salud, lo cual era mentira, y después supe que tenía una relación con otra mujer desde hacía 12 años. Al final, solo quería que desapareciera de mi vida».

Edmundo Arrocet habría sido infiel a María Teresa Campos con una presentadora | Europa Press

Y aquí llega un punto sorprendente, cuando la mujer reconoce que Edmundo quiso engañar a María Teresa con ella también: «Cuando supe que había comenzado una relación con María Teresa Campos, pensé que me dejaría en paz. Ahora bien, mientras estaba con ella insistió en verme. Un día, de hecho, llegó a llamarme catorce veces seguidas».

Una historia que demuestra, una vez más, que Edmundo Arrocet no era tan fiel como afirmaba.