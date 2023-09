Detalles del testamento de María Teresa Campos y una llamada de Letizia

Terelu Campos ha quedado huérfana con la muerte de su madre, María Teresa Campos. La icónica presentadora ha perdido la vida a los 82 años después de unos meses enferma y unas cuantas enfermedades graves en su historial. Ahora, una semana después, la hija mayor se despide de ella en uno de los artículos más difíciles de su vida. Lo escribe en Lecturas , la revista en la que trabaja y la que ha escogido para sincerarse al respeto.

La también periodista reconoce que los últimos meses de vida de su madre han sido muy complicados para toda la familia y que ha sido doloroso verla tan empeorada: «Sé que ella era una de las grandes, pero nunca llegué a imaginarme la dimensión que tendría su marcha. Mi madre ha sufrido durante casi once meses, el espanto más grande de la vida de cualquier ser humano. Su cerebro la devoró y el cuerpo la consumió. He rezado, muchas veces, para que mi madre se fuera. Quizás os parece monstruoso y hoy que ella no está, me lo parece a mí. Sé que era lo mejor para ella».

¿Qué propiedades deja María Teresa Campos en su testamento?

Han pasado pocos días desde la muerte de María Teresa Campos, pero algunos medios de comunicación ya empiezan a hablar sobre su testamento. Siempre que muere un personaje famoso, genera mucha curiosidad todo lo que deja y a quien lo hace. En su caso, está bastante claro porque solo tenía dos hijas y mantenía muy buena relación con las dos. Ahora bien, empiezan a saberse algunos detalles.

Las malas lenguas están empezando a esparcir que la herencia que deja la icónica periodista no es tan boyante como podría pensarse. Al morir, María Teresa Campos solo tendría en propiedad una casa en Málaga. ¿Del resto de propiedades que habían estado a su nombre en el pasado? Todas vendidas. Las herederas legítimas serán las dos hijas, que se repartirán al 50% esta propiedad.

El Español ha hablado con fuentes próximas a la familia que dejan ir que ellas no serán las únicas beneficiadas, ya que también habría querido dejar parte de la herencia a Gustavo Guillermo; chófer y confidente de la Campos en los últimos 40 años. Ella siempre decía que lo consideraba un hijo más y, como tal, habría sido «generosa» con él también en el testamento.

El medio ha sabido también que las hijas pasarán a disponer de obras de arte, joyas, bolsas de lujos, una colección de zapatos y objetos de valor que tenía la madre en la casa en que vivía y en un trastero de Madrid. Será la próxima semana cuando se haga la lectura del testamento, dicen, momento en el que muchos periodistas intentarán averiguar más detalles sobre todo lo que ha dejado una de las periodistas con más influencia en la televisión española.

Felipe VI y Letizia llamaron personalmente a Terelu Campos para mostrar su pésame

La tertuliana de televisión explica que Felipe VI y Letizia fueron muy amables a raíz de la muerte de su madre. En primer lugar, enviaron una tarjeta al tanatorio en la que expresaban su pésame y, además, escribieron un comunicado en el perfil de Twitter oficial de la Casa Real. No contentos con esto, dice que también quisieron llamarla personalmente para expresar su pena.

Letizia, quien recordamos que trabajaba de periodista cuando conoció a Felipe, es consciente de que la figura de María Teresa Campos es una de las grandes de este mundo y quiso tener un gesto con su hija. Terelu ha revelado el contenido de esta conversación y cómo fue: «El día siguiente a su muerte, me llamaron personalmente y me dijeron unas cosas muy bonitas de mi madre. Estaba comiendo con mi familia y vi que había un número oculto que llamaba varias veces a mi teléfono. Le dije a mi prima que lo cogiera porque ya no podía más. Al descolgar la llamada, me dijo que era la reina Letizia y preguntaba cuándo podría llamar. Me pasó el teléfono y le dije que mi madre creía en la monarquía parlamentaria de nuestro país».

La monarca española le habría dicho entonces: «Sentimos mucho la muerte de vuestra madre. Es una de las grandes entre las grandes por todo lo que ha hecho para las mujeres«. Terelu habría reconocido entonces que el trabajo de María Teresa ha sido importando porque dio voz a las mujeres que trabajaban en casa: «Letizia me respondió que tenía mucha razón».

Terelu Campos y su madre siempre habían estado muy unidas y hoy insiste: «Era mi amor, mi referente, mi maestra y mi protectora. Soy lo que soy gracias a ella porque mi padre se marchó cuando yo tenía solo 18 años. Ella supo ser padre y madre a la vez y nos hizo tirar adelante a todos. Ella nos ha dado el bienestar más grande no solo a nosotros, sino a toda la familia. Cuando alguien necesitaba algo, ella siempre ha estado allí y este era su orgullo más grande». «Se ha ido María Teresa Campos y estoy muy orgullosa y agradecida de los homenajes y de los comentarios que se han hecho estos días», ha proseguido en un texto sincero.